Tapis Roulant a PREZZO STRACCIATO: bastano solo 211€ al Black Friday

Il tapis roulant Ise pieghevole, per tornare in forma e mantenere la linea direttamente a casa tua

Non hai tempo per andare in palestra? Con il tapis roulant pieghevole di Ise non avrai più scuse. Non solo, anche il Black friday di Amazon ci mette lo zampino, e ti fa un super sconto che non passa inosservato. Risparmiando il 38%, potrai acquistare il tapis roulant a 211,00€. Affrettati ora!

Il tapis roulant di Ise è resistente e sicuro. La parte del telaio è in tubo di acciaio addensato e ABS, che è più resistente. La cintura in PVC e il pavimento in gomma offrono una buona ammortizzazione e un effetto calmante. Il corrimano antiscivolo è più sicuro e più affidabile. Il tapis roulant ISE SY-1001 ti farà divertire durante gli allenamenti. Solido, compatto e pratico. Il tapis roulant multistrato offre le condizioni ottimali per un allenamento delicato sul tapis roulant. L’alta qualità della lavorazione e l’uso del rame al 100% aumentano la durata del motore.

Torna in forma e divertiti durante gli allenamenti con il tapis roulant di Ise

Lo strumento ha 4 programmi preimpostati disponibili. La sua misura è (L x P x A): 121,5 x 54 x 125 cm, e il suo peso è di kg 27. Con display a LED, indica consumo calorico, velocità, distanza, tempo durante l’allenamento. Inoltre, c’è un interruttore di emergenza e di sicurezza. Il tapis roulant supporta un peso fino a 120 kg.

Il manuale di istruzioni è in IT / EN / FR / ES / DE. Si consiglia di posizionarsi a ciascuna estremità del tapis roulant dopo ogni riavvio. Attendere da 1 a 2 minuti per raggiungere la velocità normale, iniziare la traslazione per evitare che il tapis roulant abbia una velocità irregolare a causa di una tensione instabile e non influisca sulla sensazione. Per migliorare le proprietà operative, deve essere sempre sufficientemente ingrassato.

Grazie a questo fantastico accessorio, divertente e pratico, puoi allenarti a casa in tutta comodità, senza avere problemi di spazio, perché ripieghevole. Ha un motore Dc di 750 W. Non dovrai più sottostare ad orari di palestra, non dovrai più pensare a come trovare il tempo per poterti prendere cura di te. Con il tapis roulant di Ise, puoi pensare alla tua forma e tornare in linea, direttamente dal salotto di casa tua, mentre guardi un bel film, o mentre chiacchieri con la tua dolce metà. Approfitta ora del Black friday, per averlo ad un prezzo da urlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.