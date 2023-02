NON E’ PER TUTTI: gli aspiranti CHEF lo ameranno a dismisura

Robusto, intelligente, con tanti scomparti e naturalmente antimicrobico: il grande tagliere in bambù è un prodotto top di gamma per aspiranti chef e appassionati di cucina. Scoprilo su Amazon.

No, non è un prodotto per tutti. Diciamo subito e in maniera chiara: questo grande tagliere in bambù è riservato a grandissimi appassionati di cucina, disposti a spendere un pochino di più del solito per avere un prodotto davvero top di gamma che rivoluzionerà la loro vita in cucina. Questo è un prodotto per chi non si accontenta di un semplice tagliere, ma ricerca solamente il meglio: robustissimo e realizzato in bambù, con blocco macellaio, 4 cassetti, apertura speciale per verdure, carne, frutta, pane e formaggio. Insomma, una sorta di Ferrari dei taglieri in legno.

Il tagliere Eco Life Kitchen è un pratico aiuto in cucina che rende la preparazione dei pasti un vero piacere. Le scatole portaoggetti e le grattugie integrate nel prodotto hanno tutto il necessario per tagliare e conservare il cibo.

Dotato di 4 grattugie rimovibili di diverse forme e taglio

Il tagliere è dotato di 4 grattugie rimovibili di diverse forme di taglio. Inoltre, il prodotto contiene 4 contenitori di plastica con coperchi abbinati in bambù. La tavola è realizzata in legno di bambù organico naturale ed ecologico al 100%, che è considerato particolarmente compatto e robusto. Inoltre, il bambù si caratterizza per il suo effetto antibatterico! Che si tratti di verdura, frutta o carne, il tagliere è adatto a tutti i tipi di alimenti. Le scatole piene di cibo tritato possono essere estratte e poi conservate in frigorifero fino al momento dell’uso.

Solo chi ha un amore spassionato per la cucina correrà ad acquistare questo tagliere incredibile a 61,99€, interamente in legno di bambù e con ben 4 cassettini per riporre la verdura tagliata e non solo.

