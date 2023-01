Passione FORMAGGI? Il tagliere furbo che è anche idea regalo

Se la tua passione sono i formaggi e gli aperitivi casalinghi con gli amici di sempre, non puoi non avere questo tagliere in legno completo di utensili.

Se la tua passione sono i formaggi e gli aperitivi casalinghi con gli amici di sempre, non puoi non avere questo tagliere in legno completo di utensili in acciaio inox. Bellissimo e perfetto come idea regalo: scopri di più.

Immagina di organizzare un aperitivo sfizioso sulla tua terrazza o nel tuo giardino, oppure nel salone di casa tua… magari con il camino acceso o della musica Jazz in sottofondo. Ad un aperitivo che si rispetti non può di certo mancare un piccolo tagliere con formaggi gourmet, deliziosi se accompagnati anche da salsine o marmellate: presentali come si deve con questo Set Tagliare per Formaggi StarBlue. Dispone di 4 coltelli e cassetto estraibili, è completamente in legno, e cambierà immediatamente la presentazione delle tue pietanze.

Servi i formaggi con stile impeccabile grazie al tagliere in legno e ai tuoi utensili in acciaio inox, perfetti per spalmare, tagliare o separare. Realizzato in legno di quercia, durevole e di altissima qualità.

Ottimo anche come idea regalo

La base della tavola è realizzata con dettagli e precisione che impediscono al legno di rompersi, spaccarsi o rompersi. Indipendentemente dalla lama e dalla forza con cui viene utilizzata, il legno di quercia proteggerebbe la superficie della tavola. A differenza delle tavole in legno di bambù che si dividono, si rompono e si rompono molto facilmente, il legno di quercia semplicemente no. Ecco le specifiche:

1 x tagliere per formaggi in legno di quercia

1 x cassetto in legno di quercia

1 x coltello piano stretto

1 x coltello da formaggio piatto

1 x Forchetta da Formaggio

1 x piccola vanga

Cosa aspetti? Acquista questo splendido tagliere in legno di quercia, splendido ed elegante, a sole 37.99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.