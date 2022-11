Tagliacapelli Panasonic: SUPER SCONTO del 60%

Il tagliacapelli è perfetto per chiunque ami tagliarsi i capelli direttamente da casa propria. In particolare, il tagliacapelli Panasonic Er-Sc40, all’utilizzo è proprio come essere dal proprio barbiere di fiducia. Oggi lo puoi trovare, ad un prezzo mai visto, in offerta su Amazon a soli 59,40€, risparmiando ben 90,59€.

Oltre al formidabile sconto del 60%, puoi sbloccare anche un coupon designato per l’articolo. Infatti, procedendo con l’ordine potrai selezionare un coupon di 1,78€.

Tagliarsi i capelli in modo preciso e veloce con il tagliacapelli Panasonic

Tagliarsi i capelli a casa non è mai stato così veloce e preciso nel taglio. Infatti, grazie al tagliacapelli Panasonic è possibile tagliarsi i capelli, ottenendo un risultato incredibile.

L’articolo è in colore nero, viene alimentato a batteria ed è ricaricabile. Si tratta di un prodotto molto innovativo nel suo genere e che possiede un motore molto potente e anche lineare. Oltre a ciò, è caratterizzato da una finitura semplice e da un design premium.

La sua durata si aggira intono ai 60 minuti. Inoltre, è possibile regolare la lunghezza desiderata del taglio da 1 a 10mm in ben 19 step. Il corpo del prodotto può essere tranquillamente lavato. All’interno della confezione è possibile trovare oltre al tagliacapelli, un pettine e anche un alimentatore ca.

Il tagliacapelli Panasonic Er-Sc40 ha una qualità senza precedenti, infatti, grazie alla sua lama rivoluzionaria, al motore lineare, si può ottenere un risultato stupefacente. Inoltre, la lama è a forma di pettine, possiede una velocità molto elevata e tutte le sue 19 impostazioni di lunghezza sono estremamente precise.

Un potente tagliacapelli del brand Panasonic, pronto per essere acquistato in offerta su Amazon a soli 59,40€, con un ottimo sconto del 60%. Così facendo, si risparmieranno ben 90,59€ e se si è abbonati a Prime, è garantita la spedizione veloce senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.