Tablet YESTEL T5, super offerta su Amazon!

Solo su Amazon potrai trovare il Tablet YESTEL T5 ad un prezzo incredibile. Non farti scappare questa occasione!

Sei alla ricerca di un tablet che ti possa offrire tutte le funzionalità di cui hai bisogno, ma con un occhio di riguardo al risparmio? Ci sono ovviamente in internet vari prodotti che potrebbero fare al caso tuo, ma solo su Amazon potrai trovare il nuovo Tablet YESTEL T5 ad un prezzo veramente speciale! Potrai beneficiare infatti di uno sconto del 20% più un ulteriore coupon del valore di Euro 20,00, che ti permetterà di ricevere il tablet a soli 99,85 Euro!

SUPER PREZZO SU AMAZON PER IL TABLET YESTEL!

Non farti scappare questa splendida occasione in offerta su Amazon. Il nuovo Tablet YESTEL T5 è dotato di sistema operativo Android 11 con processore 8 core. Il sistema fornisce una stabilità e compatibilità per un funzionamento regolare riducendo il consumo energetico. La memoria ha una capacità RAM di 4GB e ROM di 64GB, supportando l’espansione della memoria fino a 256GB.

Il tablet ha uno schermo da 10,1 pollici che fornisce una visualizzazione chiara e nitida, ed include una funzione di filtro della luce blu per impedire danni agli occhi. il T5 adotta una nuova tecnologia touch, che migliora efficacemente la sensibilità dello schermo e il comfort tattile. La connessione supporta il Wi-Fi a 2,4 Ghz e 5 Ghz, che è un nuovo canale di ricezione e trasmissione Wi-Fi, che migliora la velocità della connessione di rete e la capacità di passare attraverso i muri.

Importante anche il livello della batteria da 6000mAh in grado di prolungare la durata del tablet e ridurre il consumo di energia. Il guscio posteriore è in alluminio leggero integrato, che ha un bell’aspetto e un tocco confortevole. L’apparecchio è inoltre dotato di una doppia fotocamera anteriore e posteriore da 5 MP + 8 MP.

Approfitta subito di questa occasione e sicuramente ne rimarrai estremamente soddisfatto. Il rapporto qualità/prezzo del Tablet YESTEL T5 non ha eguali! Potrai acquistarlo infatti solo su Amazon ad un prezzo di Euro 99,85, beneficiando di uno sconto del 20% più coupon di Euro 20,00!

