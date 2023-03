Tablet Teclast: PERFETTO PER TUTTI, grandi e piccoli!

Acquista ora su Amazon il tablet Teclast pe tutta la famiglia ad un prezzo davvero mini.

Vuoi un tablet che possano usare tutti in famiglia ma non vuoi spendere mezzo stipendio? Ecco il prodotto perfetto per te e tutti i tuoi cari: il tablet Teclast da 10 pollici. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo davvero accessibile.

Tablet Teclast: ottimo per te, per i tuoi figli e anche per i nonni!

Il tablet Teclast è dotato di un nuovo sistema operativo intelligente Android 12 che lo rende più fluido e veloce. Utilizza un processore quad-core (Rockchip RK3566), con architettura ARM Core a una frequenza massima di 1.8 GHz.

Dotato di 4 GB di RAM + 64 GB di ROM + 1TB espandibile per offrirti un’esperienza multitasking eccezionale. Non solo l’ascolto di musica e la visione di video ti offrono un’esperienza davvero intensa. Dotato di uno schermo IPS full view da 10 pollici HD, che adotta la tecnologia G+G, luminoso, resistente e durevole. Schermo ad alta risoluzione 1280 x 800. Ideale per l’uso quotidiano, ma anche per carichi di lavoro professionali. Riproduzione di video ad alta risoluzione e immagini senza precedenti. Design a doppio altoparlante, con sistema di cavità del suono puro, per migliorare gli alti e i bassi.

Inoltre il tablet supporta il Wi-Fi 6, che offre velocità superiori. Il Bluetooth 5.0, efficiente dal punto di vista energetico, consente di godere di un ottimo audio con le cuffie wireless. Dotato di supporto per la ricarica rapida, supporta le dual-band Wi-Fi, fotocamera anteriore da 2 MP e fotocamera posteriore da 5 MP che ti aiutano a registrare ogni dettaglio e ti offrono una migliore esperienza di videochiamata.

La sicurezza e la privacy sono ulteriormente migliorate: gli utenti possono approfondire e limitare i dati a cui l’app accede. Il tablet è stato autenticato con Google GMS. Oltre a sperimentare servizi Google stabili e fluidi, è possibile installare le applicazioni di terze parti preferite.

