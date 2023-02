Il regalo CHE NON DEVE MANCARE per bimbi tech!

Un dispositivo elettronico sicuro e coinvolgente: il tablet per bambini JUSYEA J8 diventerà il miglior amico anche di mamma e papà grazie al suo super prezzo.

Ogni volta che prendi lo smartphone in mano o che cerchi di fare qualsiasi cosa con il tuo iPad… arriva il tuo bimbo, che con le sue manine troppo lunghe cerca di “acchiappare” l’oggetto del desiderio! Spesso concedere gli strumenti tecnologici ai figli comporta il rischio che si possano rompere, e sappiamo quanto possa arrivare a costare lo smartphone di mamma o papà. Oggi puoi regalare al tuo bambino un dispositivo realizzato appositamente per i suoi bisogni, e che ne rispetta la fisiologica curiosità: è il tablet JUSYEA.

Il tablet per bambini JUSYEA è dotato del più recente sistema di Google GMS Android 11, il tablet è dotato di processore quad-core, 2 GB di RAM + 32 GB di memoria ROM (SD/TF 128GB), display FHD da 7 pollici e modalità di protezione degli occhi. usa il tuo tablet per guardare video didattici, film, giochi educativi, ecc. Offri a tuo figlio la migliore esperienza visiva.

Controllo parentale per un’esperienza sicura e formativa

Il tablet per bambini JUSYEA J8 non è solo per l’intrattenimento, è anche per i bambini che studiano: i genitori possono impostare l’ora in cui i bambini giocano con il tablet, eliminare i contenuti che non sono adatti ai bambini, ripulire l’ambiente per i bambini per navigare in Internet e fornire loro un buon ambiente arricchendo la loro immaginazione. Ci sono dentro numerose app per imparare giocando e per l’allenamento del cervello che puoi scaricare da Google Play, come YouTube Kids, netflix, Mappa stellare, ecc.

Ci stai ancora pensando? Acquista subito il tablet a meno di 75€ grazie al 9% di sconto attivo con il coupon.

