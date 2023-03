Tablet Android a PREZZO ASSURDO: oggi 70% DI SCONTO con coupon Amazon

L'offerta è limitatissima ed hai pochi giorni a disposizione per usufruire del coupon quindi approfittane subito!

Su Amazon è cominciato il Coupon Party quindi è arrivato il momento di sbizzarrirti con gli acquisti: i prodotti in mega promozione sono tantissimi e stanno andando a ruba! Ti consigliamo di non perderti questo Tablet marcato Jumper dotato dell’ultimo sistema Android 12: ad oggi sul prezzo di listino è possibile applicare un pazzesco coupon di sconto del 70%.

L’offerta eccezionale ti permetterà di pagare l’articolo solo 180 euro, risparmiando ben 419 euro. Basterà selezionare il coupon e aggiungere il prodotto al carrello: lo sconto sarà automaticamente applicato in fase di completamento dell’ordine. È possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out, ma attenzione: la promozione è valida fino al 23 marzo salvo esaurimento dei coupon disponibili quindi hai pochissimo tempo per sfruttarla!

Tablet Jumper: sconto bomba sul dispositivo adatto a tutte le esigenze

Il Tablet marcato Jumper è dotato dell’ultimo sistema Android 12, in grado di rendere il sistema più fluido ed efficiente.

È dotato di 6GB RAM e 128GB ROM, oltre a supportare l’espansione della capacità di 256GB. Lo spazio di archiviazione è, quindi, elevatissimo e permette di scaricare e memorizzare libri, file, canzoni, foto, film, giochi e tutto ciò che si desidera.

Il display IPS HD da 10,1 pollici offre colori vividi e angoli di visualizzazione migliorati così da garantire prestazioni elevate nella visione di film e video, nella navigazione dei siti e nella lettura di libri e testi in generale. Anche le foto e le videochiamate saranno impeccabili grazie alla fotocamera frontale da 5MP e a quella posteriore da 13MP.

Alimentato da una batteria da 6000mAh, il dispositivo può rimanere in stand by fino a 15 giorni ed essere utilizzato senza pensieri fino a 6-7 ore.

Oggi il Tablet marcato Jumper è in mega offerta su Amazon: sul prezzo di listino è possibile applicare un pazzesco coupon di sconto del 70% e potrai pagarlo solo 180 euro. La promozione eccezionale è valida solo per pochissimi giorni quindi corri ad ordinare il tuo articolo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.