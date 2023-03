Tablet Android 12: SUPER offerta temporanea su Amazon

Tablet Android 12 è un dispositivo davvero conveniente, perché offre ottime prestazioni, a un prezzo più che accessibile.

Se stai cercando un tablet versatile per guardare video e film in alta qualità, goderti giochi interessanti con ottime prestazioni e navigare in modo fluido e veloce, allora il Tablet Android 12 è l’opzione perfetta per te.

Approfitta dell’offerta temporanea su Amazon con uno sconto di 50€ grazie all’apposito coupon.

Tablet Android 12 potente a prezzo minimo

Questo tablet è dotato dell’ultimo sistema operativo Android 12, che offre una navigazione fluida e veloce e una protezione avanzata per la tua privacy.

Il controllo delle autorizzazioni di condivisione delle app è più semplice, riducendo il rischio di perdite di informazioni.

Lo schermo ha una risoluzione di 1920 x 1200 IPS, offrendo immagini nitide, colori vividi e dettagli precisi.

Il design include un corpo semi-metallico, che lo rende confortevole ed elegante.

Il processore all’avanguardia garantisce prestazioni elevate senza surriscaldarsi, mentre il touch-screen offre un’elevata sensibilità.

Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app e file.

La fotocamera frontale da 8 MP e quella posteriore da 5 MP permettono di catturare i tuoi momenti preferiti in alta definizione.

I doppi altoparlanti garantiscono un suono amplificato e l’interfaccia audio supporta il collegamento delle cuffie.

Il tablet supporta connettività Wi-Fi e posizionamento satellitare. La batteria da 7.000 mAh ti permette di goderti lunghe sessioni di navigazione e intrattenimento.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Tablet Android 12 a un prezzo imbattibile, grazie allo sconto di 50€ disponibile solo per un periodo limitato su Amazon.

Con tutte le funzionalità di un tablet di ultima generazione, questa offerta è davvero imperdibile!

