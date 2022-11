Supradyn per adulti e bambini: ESCLUSIVA BLACK FRIDAY

Con uno sconto del 35% esclusiva black Friday, Amazon propone un kit multivitaminico Supradyn sia per grandi che per piccoli: un’occasione da non perdere.

Con uno sconto del 35% esclusiva black Friday, Amazon propone un kit multivitaminico Supradyn sia per grandi che per piccoli: un’occasione da non perdere.

30 compresse effervescenti per adulti e 50 caramelle gommose per bambini: un kit completo per affrontare l’inverno con le giuste difese, ad un prezzo incredibile: solo 18,99€ per il 35% di sconto esclusivo Black Friday su Amazon! Acquistando questo kit troverai al suo interno 2 tubetti con 15 compresse l’uno per supportare al meglio il sistema immunitario degli adulti, e 2 bustine con dentro 25 caramelle l’una di caramelle gommose al gusto di arancia, fragola e papaya per proteggere le difese immunitarie dei più piccoli. Il multivitaminico più apprezzato e potente sul mercato, da oggi in super sconto.

Le compresse per adulti hanno al loro interno un concentrato di Vitamina C, Zinco e Vitamina D, che ti proteggono facendoti letteralmente da “scudo”. Basta una compressa al giorno, preferibilmente al mattino, per superare indenne i mesi più freddi e i periodi di stress e stanchezza intensa. Le caramelle gommose, invece, sono formulate appositamente per i bimbi e arricchite da gusti appetibili come la fragola e la papaya. Al loro interno Vitamina C, D, e Zinco in un dosaggio adatto ai più piccoli.

3 vitamine fondamentali per il sistema immunitario

Con questo kit formato famiglia, tutti riceveranno il proprio booster per le difese, grazie alle vitamine presenti. La vitamina C è perfetta per supportare il sistema, la D favorisce l’assorbimento del calcio, e lo zinco aiuta il funzionamento degli enzimi.

Non attendere oltre: approfitta di questa offerta esclusiva per il Black Friday e risparmia il 35% dal prezzo finale per questo kit formato famiglia di integratori Supradyn. Solo 18,99€ per due tubetti di compresse e due confezioni di caramelle gommose per bimbi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.