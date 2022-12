SUPER SCONTO sulla Mini etichettatrice Bluetooth ideale per casa, ufficio e scuola

Il regalo che semplificherà la vita a parenti, amici o colleghi!

A corto di idee per i regali di Natale? Per gli amici, i colleghi o i parenti che amano il fai-da-te questa Mini etichettatrice Bluetooth Qutie sarà perfetta! Iscrivendosi gratuitamente ad Amazon Prime è acquistabile con uno sconto bomba del 30%, quindi a soli 29,99 euro.

La spedizione è gratuita ed, in più, è possibile applicare al prezzo un ulteriore groupon del 10%: lo sconto è valido fino al 31 dicembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Mini etichettatrice bluetooth Qutie: la stampante maneggevole e super versatile

La Mini etichettatrice bluetooth Qutie è un prodotto utilissimo sia in ufficio che a casa, perfetto per etichettare qualsiasi cosa. È super versatile e sfruttabile, ad esempio, per lo smistamento di spezie da cucina, i promemoria di scadenza, le etichette di cancelleria per bambini, lo smistamento di medicinali, le etichette regalo, gli adesivi digitali, i cartellini dei prezzi e tanto altro ancora.

Ha dimensioni molto simili a quelle di uno smartphone (misura 84 x 87 x 29 mm per un peso di 180 g) quindi la si può tenere tranquillamente in tasca e stampare in qualsiasi luogo. La modalità d’uso è semplicissima essendo dotata di connessione wireless Bluetooth. Basterà scaricare l’app gratuita Sorticker, attivare il Bluetooth del cellulare e collegare il dispositivo con un semplice clic. L’app include un’ampia libreria di materiali, più tipi di carattere, modalità di modifica del testo e altre funzionalità.

La piccola stampante ha una forte resistenza, grazie ad una batteria al litio di grande capacità di 2000 mAh, e può stampare continuamente per 11811 pollici quando è completamente carica. Inoltre, sfruttando la funzionalità di stampa termica, mette a disposizione un’ampia gamma di colori senza dover cambiare inchiostro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.