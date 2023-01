SUPER SCONTO sulla Bilancia smart professionale che monitora tutti i dati corporei

Il dispositivo perfetto se volete rimettervi in forma tenendo sotto controllo i progressi fatti

Il proposito più gettonato di ogni inizio anno è, sicuramente, quello di rimettersi in forma. Per monitorare i progressi ottenuti strada facendo, non può mancare in casa la Bilancia pesapersone professionale RENPHO. Oggi l’articolo professionale è in offerta speciale su Amazon con un super sconto del 25%.

Pagherete l’accessorio multifunzionale poco meno di 30 euro, con inclusa spedizione gratuita e possibile consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Bilancia pesapersone professionale RENPHO: tutte le funzionalità

La Bilancia pesapersone professionale marcata RENPHO è un accessorio tecnologico e all’avanguardia che offre il monitoraggio immediato di una lunga serie di valori corporei.

L’articolo garantisce la massima precisione grazie alla tecnologia “step-on” correlata ad una piattaforma in vetro temperato da 5 mm di alta qualità e a 4 sensori specifici per la misurazione. In più le funzioni di auto-calibrazione e spegnimento automatico offrono una maggiore durata della batteria.

La bilancia di ultima generazione consente l’analisi di ben 13 dati sulla composizione corporea: peso, BMI, grasso corporeo, peso magro, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, muscolo scheletrico, massa muscolare, massa ossea, proteine, BMR ed età metabolica.

Il dispositivo è collegabile anche all’app Renpho che funziona con Samsung Health, Apple Health, Fitbit, Google Fit ed Apple Watch. Attraverso l’applicazione è possibile salvare le misurazioni, monitorare la propria salute e seguire l’evoluzione della propria condizione fisica se, ad esempio, si è cominciato un percorso alimentare o sportivo in particolare.

L’app funziona con Bluetooth 4,0 o superiore: è possibile pesarsi in qualsiasi momento anche senza il cellulare a portata di mano in quanto i dati si sincronizzeranno con l’app una volta che il dispositivo mobile sarà connesso. Inoltre si può creare un numero illimitato di account così da salvare i dati di tutti i membri della famiglia, compresi i più piccoli di casa.

Se volete farvi un regalo preziosissimo, approfittate dell’offerta Amazon sulla Bilancia pesapersone professionale RENPHO: ad oggi l’articolo professionale è disponibile con un super sconto del 25% e spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.