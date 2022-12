Super SCONTO per Echo Show 8: la rivoluzione in casa tua

Echo Show 8, la rivoluzione per la tua casa: acquistalo e godi di tutti i vantaggi che ti offre

Rivoluziona il tuo modo di vivere con il dispositivo Echo Show 8, di seconda generazione, ora in sconto su Amazon. Risparmiando ben il 42%, l’accessorio può essere tuo a soli 74,99€. Non ci pensare troppo, e prendi al volo l’occasione, acquistando Eco Show 8 a quasi la metà del prezzo di partenza.

Con Echo Show 8, l’intrattenimento è assicurato: resta sempre al corrente delle ultime notizie e guarda gli highlight dei tuoi sport preferiti, nonché film, serie TV, video musicali e trailer da Prime Video, Netflix e altri servizi. Ascolta musica in streaming da Amazon Music, Apple Music e Spotify, oppure cucina seguendo una videoricetta da GialloZafferano.

Tutto quello che Echo Show 8 ti offre: uno strumento piccolo ma funzionale

Con la nuova telecamera da 13 MP che inquadra, si muove e regola lo zoom automaticamente, è facile mantenere tutti nell’inquadratura durante una videochiamata. Per restare sempre in contatto con amici e famiglia, basta chiedere ad Alexa di chiamare i contatti che possiedono l’App Alexa o un dispositivo con integrazione Alexa compatibile.

Alexa diventerà la tua assistente personale, che ti ricorderà gli appuntamenti, la lista della spesa, le cose da fare, e ti aggiornerà su notizie e meteo in tempo reale. Inoltre, puoi impostare e collegare Eco Show 8 con i dispositivi della tua casa, rendendo intelligenti anche lampadine, termostati, ecc. Echo Show 8 funge anche da telecamera: in questo modo, anche quando sei lontano da casa, potrai dare un’occhiata e vedere se è tutto ok, in qualsiasi momento.

Scegli l’innovazione, scegli Echo Show 8, per una casa più smart ed una vita più pratica. Prendi al volo l’imperdibile offerta, ed acquistalo risparmiando quasi la metà del prezzo di partenza. È anche un’ottima idea regalo, per sorprendere il destinatario con un dispositivo utile ed intelligente.

