SUPER SCONTO di 250 euro per il portatile MSI, solo su Amazon!

Di colpo il tuo vecchio portatile ti ha mollato e devi necessariamente acquistarne un altro? Vorresti un computer funzionale ma al tempo stesso vuoi spendere poco? Perfetto abbiamo trovato proprio quello che risponde a tutte le tue richieste, si tratta del portatile MSI Modern 15. Solo per oggi puoi acquistarlo su Amazon con lo sconto davvero pazzesco del 31% e risparmiare così ben 250 euro, che al giorno d’oggi non solo affatto pochi.

Dal costo di mercato di 799 euro grazie allo sconto esclusivo Amazon ora lo paghi solamente 549 euro. Inoltre Amazon ti riserva anche la possibilità di pagarlo in comode rate grazie al quale non risentirai minimamente della spesa.

Portatile MSI Modern 15: schermo da 15,6 pollici Full HD e processore Intel Core 11esima generazione

Scopri le nuove meraviglie mozzafiato della serie Modern dei pc MSI. In particolare quello da noi proposto, il portatile MSI Modern 15, è dotato dell’ultimo processore Intel Core di 11esima generazione che offre prestazioni straordinarie e portabilità leggera che ti permette di lavorare senza interruzioni.

Con la grafica Intel Iris Xe questo pc ti fornirà tante prestazioni senza compromessi per potenziare la tua produttività. E poi il display da 15.6 pollici FHD 60Hz ti garantisce una visione ottimale sia per lavorare che per fare altro.

I portatili MSI è realizzato in uno chassis in alluminio ultra leggero da 1,6 chilogrammi e anche ultra sottile con soli 16,9 millimetri di spessore. Inoltre avrai diritto ad una garanzia di 2 anni. Ma non finisce qui. Goditi la musica con la serie Modern in ogni angolo della città e sperimenta il suono grazie alla capacità di supportare fino a 24bit/192kHz.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.