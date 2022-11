SUPER SCONTO DEL 57% sullo smartwatch sportivo con cardiofrequenzimetro

A meno della metà del prezzo di base, potrete avere un orologio intelligente utilissimo sia nell'attività sportiva che nella vita quotidiana

Cercate uno smartwatch funzionale e pratico da tenere sempre con voi durante l’attività fisica? In occasione della Settimana del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare lo Smartwatch HONOR Band 5 con uno sconto eccezionale del 57%.

Ad oggi il prezzo dell’orologio intelligente ammonta a soli 25,40 euro, anziché 59,00 euro. Inoltre la spedizione è completamente gratuita quindi si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente scappare!

Smartwatch HONOR Band 5: caratteristiche e funzionalità

L’orologio intelligente HONOR Band 5 combina funzionalità ottime ad un design elegante ed alla moda. Grazie alla modalità multi-sport offre una migliore esperienza di allenamento monitorando in tempo reale durata, distanza e velocità.

La funzione SpO2 Blood Oxygen, invece, tiene traccia dei livelli di saturazione di ossigeno nel flusso sanguigno permettendo quindi di analizzare bene la forma fisica personale e sviluppare un programma di esercizi adeguato. Il dispositivo è impermeabile ed è perfetto anche per chi pratica nuoto in quanto può rilevare automaticamente la velocità, la distanza e le calorie consumate nuotando. È resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi è possibile utilizzarlo anche sotto la pioggia, in piscina o al mare.

Oltre che nello sport, lo smartwatch è utilissimo anche nella vita quotidiana come vero e proprio assistente intelligente. È dotato di una lunga serie di funzioni come rilevatore di attività per notifica di chiamata in arrivo, rifiuto della chiamata, SMS, e-mail, notifiche SNS, allarme con vibrazione, allarme intelligente, timer e tanto altro.

Come se non bastasse, l’accessorio hi-tech ha un cardiofrequenzimetro incorporato che monitora la frequenza cardiaca di chi lo indossa 24 ore su 24. Con la combinazione della tecnologia AI, è possibile anche registrare automaticamente il sonno stabile, il sonno instabile e l’ora della veglia.

In occasione della Settimana del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare lo Smartwatch HONOR Band 5 con uno sconto eccezionale del 57%. Date le sue funzionalità all’avanguardia, l’orologio intelligente vanta un ottimo rapporto qualità- prezzo quindi non fatevelo scappare!

