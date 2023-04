SUPER RISPARMIO sull’iPhone 14 Pro Max: Amazon è impazzito!

Affrettati e corri su Amazon, perché c'è un'offerta da prendere al volo: iPhone 14 Pro Max scontato del 13%!

Il risparmio Amazon è sempre più conveniente, anche si parla di grandi brand come Apple. Potrai risparmiare il 13% sull’iPhone 14 Pro Max, e portarlo a casa con soli 1299,00€. Fai in fretta, perché sta andando a ruba!

Non avrai solo un grande sconto, su Amazon, ma anche un’altra grande possibilità. Ordina e ricevi subito il prodotto a casa tua, ma paga l’importo in comode rate mensili. Inoltre, la consegna è gratuita.

iPhone 14 Pro Max, il mondo nel palmo di una mano

Moltiplica la tua esperienza di intrattenimento, e vivi tutte le meraviglie del mondo Apple. Ogni cosa, di questo smartphone, è incredibile, ad inziare dalla fotocamera. 48MP che ti garantiscono un occhio attento ai dettagli. Le tue foto saranno impeccabili, anche quando c’è la luminosità che scarseggia. Anche i tuoi video cambieranno faccia. Se le tue riprese saranno mosse e poco definite, ci penserà il tuo iPhone a farle diventare perfette. Lo schermo ha colori ben definiti, vividi, che rendono ogni immagine una meraviglia per lo sguardo di chi l’osserva.

Per non parlare, poi, della sicurezza di questo iPhone, che è in grado di rilevare gli incidenti ed inviare SOS anche qualora tu fossi impossibilitato a farlo. Portalo sempre con te, perché la sua autonomia dura tutto il giorno. È veloce e potente. Il colore oro dà quel tocco in più a tutto lo smartphone, rendendolo ancora più unico di quanto lo sia già. La memoria da 128GB ti consente di conservare tutti i file e le app, ma anche i contenuti multimediali preferiti, senza rinunciare a nulla. Una volta provato l’iPhone 14 Pro Max non tornerai più indietro. Ti stupirà, funzione dopo funzione.

Non ti resta che correre su Amazon, e fare il tuo acquisto bomba. Il risparmio c’è e si vede, non fartelo scappare, e ordina subito l’iPhone 14 Pro Max oro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.