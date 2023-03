Super risoluzione per i tuoi video con l’Action Cam 4K in SCONTO

Action Cam 4K è il dispositivo perfetto per catturare le tue avventure in video ad alta definizione.

L’Action Cam 4K è l’accessorio ideale per chi desidera immortalare le proprie avventure in alta definizione, grazie alla sua risoluzione 4K nativa che consente di catturare video a 30 fps.

Immagini ad alta definizione con l’Action Cam 4K

Uno degli aspetti più interessanti di questa Action Cam è il microfono esterno professionale incluso, che permette di registrare l’audio anche in presenza di rumori di sottofondo, garantendo così una qualità sonora ottimale.

Inoltre, l’Action Cam 4K viene fornita con una serie di utili accessori che ne facilitano l’utilizzo in diverse situazioni e contesti, come il telecomando, il supporto per manubrio della bicicletta, la fibbia j-hook, il cinturino per casco e molti altri ancora.

La stabilizzazione a 3 assi offerta dal giroscopio integrato assicura video nitidi e senza tremolii, indipendentemente dalle condizioni in cui viene utilizzata l’Action Cam.

Questo è fondamentale per ottenere immagini chiare e di alta qualità.

L’Action Cam 4K offre anche una serie di funzionalità aggiuntive, come time lapse, registrazioni in loop, foto a raffica, scatto con timer, modalità auto e rallentatore, permettendo di sfruttare al meglio le sue potenzialità in base alle proprie esigenze.

Grazie all’involucro impermeabile che la protegge fino a 40 metri di profondità e al materiale durevole di cui è composta, l’Action Cam 4K resiste alle intemperie e all’usura, garantendo una lunga durata nel tempo.

Infine, la connettività Wi-Fi consente di controllare foto e registrazioni direttamente dallo smartphone, per una maggiore praticità.

