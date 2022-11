SUPER PROMOZIONE sullo scaldasonno matrimoniale Imetec

È dotato di un comando digitale a 6 temperature e garantisce un riscaldamento ultrarapido e a basso consumo energetico

Per chi soffre particolarmente il freddo, lo scaldasonno è sicuramente la migliore soluzione per potersi addormentare con facilità e nel pieno confort. Ad oggi è possibile acquistare su Amazon lo Scaldasonno targato Imetec con uno sconto imbattibile del 31%.

Ciò vuol dire che pagherete l’ottimo coprimaterasso riscaldato a soli 150,99 euro, risparmiando quasi 70 euro dal prezzo di base. La spedizione è gratuita e, in più, potrete acquistare subito il prodotto per poi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Scaldasonno Imetec: calore personalizzato, ultrarapido e a basso consumo energetico

Il coprimaterasso termico matrimoniale Scaldasonno di Imetec garantisce un riposo ottimale perché crea nel letto un clima ideale, mai troppo caldo o troppo freddo, e lo mantiene stabile tutta la notte autoregolandosi sulle esigenze personali. Avendo dimensioni 195×165 cm, copre tutto il letto e si fissa al materasso con comodi angoli elasticizzati. È realizzato in resistente tessuto anallergico trapuntato di alta qualità. Si adatta alla perfezione ad ogni genere di materasso, anche a quelli in memory foam di ultima generazione.

È dotato di un comando digitale a 6 temperature: in questo modo è possibile scegliere quella che si preferisce in base alle esigenze di ogni componente della famiglia. Grazie alla tecnologia brevettata Adapto, quando il letto è ancora freddo lo scaldasonno sfrutta tutta la sua potenza di 150 W per un riscaldamento rapido; raggiunto il livello di calore desiderato, riduce la potenza e mantiene costante il clima tutta la notte.

Il coprimaterasso è munito anche di un timer con cui regolare l’autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore. Inoltre, grazie al sistema di sicurezza Electro Block, è garantito sempre un ottimo controllo elettronico e la funzione di autodiagnosi ad ogni accensione.

Se questo inverno volete godervi sonni tranquilli ad una temperatura ideale, non perdetevi quindi la super offerta di Amazon. Ad oggi lo Scaldasonno Imetec è disponibile con uno sconto del 31%, ed in più potrete pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.