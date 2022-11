SUPER PROMOZIONE sulla Friggitrice ad aria XXL

È dotata di un cestello enorme da 5.5 litri e permette di cucinare in modo veloce, salutare ed economico

Le friggitrici ad aria sono una vera e proprio mano santa per cucinare non solo in modo salutare, ma anche economico. Se ancora non ne avete una, approfittate della super offerta di Amazon sulla Friggitrice ad aria XXL marcata COSORI ad oggi acquistabile con il 18% di sconto!

Pagherete il prezioso elettrodomestico solo 139,99 euro, risparmiando ben 30 euro. La spedizione è gratuita e potrete anche pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Con l’acquisto potrete anche usufruire di una promozione speciale grazie alla quale è possibile attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Friggitrice ad aria XXL COSORI: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria COSORI è perfetta per chi vuole una cottura salutare dei cibi: riduce il grasso dell’85% ma garantisce lo stesso gusto delle fritture croccante all’esterno e tenero all’interno. In più è un valido aiuto per limitare i costi in bolletta in quanto la cottura dei cibi richiede metà tempo rispetto a quelli sui fornelli tradizionali consumando in automatico meno elettricità.

È dotata di un grande cestello quadrato antiaderente e rimovibile così da rendere facile sia per la pulizia a mano che in lavastoviglie. La sua capienza è di 5,5 litri quindi è adatto a cucinare pietanze anche per 5 persone. L’elettrodomestico garantisce, ovviamente, una cottura senza odore di olio né di altri cibi che il più delle volte impregnano la cucina.

Cucinare, inoltre, sarà molto più semplice grazie alle 11 funzioni di base che possono essere preimpostate, più quelle speciali di preriscaldamento e di mantenimento del calore. Per tenere tutto sotto controllo, basterà utilizzare l’ampio display LED sensibile al tocco attraverso il quale sarà facilissimo impostare la temperatura e le tempistiche di cottura. Nel pacchetto è compreso anche un libro professionale con ben 100 ricette italiane di piatti di ogni tipo con cui dilettarsi.

Insomma, cucinare in modo veloce salutare ed economico si può con la friggitrice ad aria COSORI. Approfittate della super offerta di Amazon: sfruttando lo sconto del 18% pagherete lo speciale elettrodomestico solo 139,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.