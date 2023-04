SUPER PREZZO per il monopattino elettrico firmato Xiaomi!

Prezzi alle stelle in tutti i settori, è tempo di risparmiare! Perché non cominci dal modo di spostarti! Passa all’elettrico e alla comodità, basta costo esorbitante della benzina e basta traffico snervante. Risolvi tutto questo acquistando ora su Amazon il monopattino elettrico firmato Xiaomi. Grazie ad uno sconto esclusivo lo paghi ben 120 euro in meno rispetto all’attuale costo di mercato che troveresti su un altro sito o in negozio.

Dimensioni migliorate per un’esperienza di guida confortevole con il monopattino elettrico firmato Xiaomi. La larghezza della pedana è stata aumentata a ben 165 mm mentre le dimensioni del veicolo sono state aumentate di 5 mm rispetto al modello Pro 2, in modo da renderlo ancora più ergonomico.

Gli pneumatici DuraGel autosigillanti da 10 pollici garantiscono una capacità di assorbimento degli urti sulle strade dissestate, rendendo la guida molto fluida e comoda. Hai a disposizione ben 3 modalità di velocità: premendo due volte il pulsante di accensione puoi cambiare modalità di velocità e regolarla facilmente in base all’ambiente di guida.

Il sistema di recupero dell’energia cinetica è stato totalmente potenziato e l’efficienza di conversione dell’energia è stata ulteriormente migliorata. È in grado di recuperare l’energia cinetica di ogni frenata e marcia per inerzia senza alimentazione. Tramite l’app Xiaomi Home puoi regolare l’efficienza di recupero dell’energia in base alle tue esigenze di guida.

Il monopattino è dotato di doppio impianto frenante anteriore e posteriore, quindi distanza di frenata ridotta per una guida sicura. Durante la frenata, gli impianti frenanti anteriori e posteriori si attivano uno dopo l’altro, riducendo la distanza di frenata e garantendo un arresto sicuro.

