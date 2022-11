SUPER OFFERTA sulle tende termiche isolanti che tengono calda la casa limitando i consumi

Oltre ad offrire la massima privacy, garantiscono un ottimo isolamento termico con la relativa riduzione delle spese in bolletta

Molti non sanno che anche le tende giuste possono garantire un ottimo isolamento termico, evitando la dispersione di calore e limitando in automatico le spese in bolletta. Per rendere stanze come il salotto o la camera da letto più calde e accoglienti, provate le Tende termiche isolanti di MRTREES. Oggi sono in super offerta su Amazon: grazie ad uno sconto del 29% potrete acquistarle a soli 36,99 euro, anziché 51,99 euro.

Il pacchetto comprende 2 pannelli: ogni articolo misura 140 cm di larghezza e 260 cm di altezza. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Stanze più calde ed accoglienti con le tende termiche isolanti

Con le Tende termiche isolanti di MRTREES è possibile rendere l’ambiente domestico più accogliente sotto diversi punti di vista. Innanzitutto riescono a bloccare circa l’85% della luce solare e dei raggi UV, così da garantire alla stanza la massima privacy e tranquillità. Per questo motivo sono particolarmente utili per coloro che soffrono di emicrania e irritazione, e per chi necessita di un’atmosfera rilassante per addormentarsi comodamente.

Grazie al tessuto in poliestere al 100%, che risulta morbido e confortevole al tatto, queste tende possono essere utilizzate come un vero e proprio isolante termico. In estate hanno la capacità di bloccare i raggi solari mantenendo la casa fresca, mentre in inverno conservano il calore dei termosifoni limitandone la dispersione all’esterno.

Ciascuno pannello ha 8 anelli con un diametro interno di 4 cm. Questa misura si adatta alla maggior parte dei bastoni per tende risultando perfettamente scorrevoli sull’asta. Pulirle è semplicissimo: possono essere lavate a mano o in lavatrice con una temperatura dell’acqua inferiore a 30 gradi, mentre per eliminare le pieghe è consigliabile una stiratura a bassa temperatura.

L’articolo in promozione è disponibile in tinta grigio chiaro, un colore elegante e versatile per ogni stile di arredamento. Su Amazon trovate le tende termiche scontate del 29% quindi potrete acquistarle a soli 36,99 euro, un offerta che vi consigliamo di non farvi scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.