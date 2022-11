SUPER OFFERTA sul monopattino elettrico pieghevole e performante

Il mezzo, pratico e leggerissimo, permette di sfrecciare in città in modo sicuro e veloce

Stanchi del traffico cittadino? Se siete alla ricerca di un mezzo per spostarvi in modo veloce, pratico e anche sostenibile abbiamo il prodotto che fa per voi! Su Amazon è in super offerta il Monopattino elettrico pieghevole AOVOPRO con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita ed è possibile acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. In più c’è la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 20 euro: la promozione aggiuntiva è valida solo per oggi, salvo esaurimento dei coupon disponibili, quindi affrettatevi!

Monopattino elettrico AOVOPRO: funzionalità e caratteristiche

Il Monopattino elettrico pieghevole AOVOPRO è un mezzo potente e comodo per spostarsi velocemente e con praticità in città. Il motore garantisce alte prestazione e può raggiungere una velocità massima di 25 km orari.

Il mezzo è robusto e con una capacità di carico che ammonta ad un massimo di 120 kg. Consente tre modalità di velocità e affronta senza problemi anche salite con una pendenza fino a 20°. La batteria intelligente rigenerativa agli ioni di litio da 36V –10,5 Ah (387Wh) offre un’autonomia fino a 35 km, variabile a seconda delle condizioni di guida, del peso dell’utente, della velocità e delle condizioni del terreno.

La sicurezza è garantita anche nelle ore notturne grazie all’illuminazione a Led anteriore e luce posteriore a intermittenza. Attraverso un display LCD è possibile tenere sotto controllo i dati principali di guida. In più, con il collegamento tramite App AovoPro (disponibile sia su Google Play sia su App Store) il mezzo è gestibile anche tramite il proprio smartphone. Le principali funzioni riguardano: velocità, analisi della batteria, chilometraggio, display, blocco dello scooter, gestione luci, accensione, controllo velocità di crociera, impostazioni di avvio automatico, impostazioni di spegnimento automatico, impostazione del limite di velocità.

Su Amazon è in super offerta il Monopattino elettrico pieghevole AOVOPRO con uno sconto del 14%. Ricordate che solo per oggi c’è la possibilità di ottenere anche uno sconto aggiuntivo di 20 euro: non fatevi scappare un’occasione così allettante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.