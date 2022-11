SUPER OFFERTA Rowenta: purificatore d’aria al 67% di sconto

Vuoi respirare sempre aria pulita in casa? Con il purificatore d’aria Rowenta l’aria che circola nelle stanze sarà sempre pulita. E tutto ciò ad un prezzo mai visto, in offerta su Amazon a soli 59,28€, risparmiando ben 121,71€.

Lo sconto verrà applicato in maniera automatica direttamente da Amazon, basterà aggiungere l’articolo nel proprio carrello. Al momento del pagamento verrà inserito un super sconto del 67%.

Dii addio all’aria viziata in casa, respira solo aria pulita

Il purificatore d’aria è in grado di purificare una stanza di 10 mq in pochi minuti. Uno strumento molto utile, soprattutto quando in casa ci sono bambini.

Ideale per gli ambienti piccoli, lavora in pochissimo tempo e ad elevate prestazioni. Un modo per pulire l’aria di casa, eliminando tantissime piccole particelle invisibili all’occhio umano in solo otto minuti.

Inoltre, questo specifico modello, vanta un tasso di purificazione d’aria CADR di ben 230 metri cubi. Quindi, è perfetto per la pulizia dell’aria di ben 90 mq. Dal design semplice, il purificatore d’aria Rowenta air essential, possiede tre livelli di filtrazione. I tre livelli di filtraggio sono perfetti per rimuovere fino al 99,9% di tutte le particelle di polvere.

Questo purificatore d’aria possiede anche due filtri a carboni attivi, quindi fumo o odori e due in un filtro antiparticolato. Il quale eliminerà tutti gli allergeni animali, i pollini e gli acari della polvere. Il purificatore d’aria Rowenta ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, un prodotto dalle alte prestazioni, perfetto per purificare l’aria di casa in un solo click. Inoltre, possiede un timer per essere attivato automaticamente.

Un potente purificatore d’aria in grado di eliminare fino al 99,9% tutte quelle particelle invisibili all’occhio umano. Lo puoi trovare in offerta su Amazon a soli 59,28€. Inoltre, per tutti gli utenti Prime, è garantita una consegna veloce e ovviamente senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.