SUPER OCCASIONE AMAZON: iPhone 12 mini red RICONDIZIONATO

L'iPhone 12 mini red ricondizionato è ora su Amazon, con un prezzo davvero ghiotto, da prendere al volo, prima che sia troppo tardi

Risparmia con Amazon Renewed, e non rinunciare alla qualità. L’iPhone 12 mini red è ora in offerta a soli 388,00€. Acquista ricondizionato, e fai del bene al pianeta.

Se vuoi, puoi anche scegliere di pagare l’importo a rate. Inoltre, la consegna è gratuita, e potrai ricevere il prodotto direttamente a casa tua, in poco tempo.

iPhone 12 mini red ricondizionato ad un prezzo stracciato, solo su Amazon

Ricondizionato non vuol dire usato, ma riceverai un prodotto in condizioni eccellenti, che non presenta grassi o segni di usura all’esterno, e che è stato testato ed ispezionato alla perfezione dagli specialisti di Amazon Renewed. L’iPhone 12 mini è, inoltre, idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto. Gli accessori, che riceverai insieme allo smartphone, potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Questo prodotto avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo.

Il chip bionico A14 ti regalarà un velocità e una potenza fuori dal comune. Questo iPhone è mini fuori ma grande dentro. Il colore rosso, poi, dà un tocco maggiore di grinta allo smartphone, che sarà una vera e propria bomba tra le tue mani. Potrai scattare delle foto professionali, attente ad ogni minimo dettaglio, e luminose anche in casi in cui la luminosità scarseggia, grazie alla modalità notte. È uno smartphone tutto da scoprire. Il fatto che sia ricondizionato, non vuol dire che regali prestazioni scadenti, anzi. Il suo acquisto non fa altro che permetterti di risparmiare e ridurre lo spreco di materiali, dunque è attento all’impatto ambientale.

Prendi al volo lo sconto del 12% di Amazon, e acquista l’iPhone 12 mini red ricondizionato. Il prezzo è davvero conveniente, e per di più è anche ripartibile in comode rate mensili. Affidati ad Amazon Renewed, e scegli il meglio per te e per il pianeta.

