SUPER Laptop CHUWI da NON PERDERE su Amazon!

Acquista subito il nuovo Laptop della CHUWI sulla piattaforma di Amazon ad un prezzo molto interessante. Approfittane subito!

Se studi o lavori con il computer questo può essere il tuo modello preferito. Sto parlando dell’ultimo modello del Laptop della CHUWI. Non fartelo scappare, sono certo che non te ne pentirai data la qualità del prodotto. Proprio quest’ultimo ti permetterà di avere diversi vantaggi. Approfittane subito, potrai trovarlo ad un prezzo molto interessante sulla piattaforma di Amazon. Affrettati prima che scada questa occasione.

ACQUISTA ORA LAPTOP CHUWI SU AMAZON!

Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Basti solo pensare che il prodotto in questione è dotato del nuovo processore Intel Gemini Lake Refresh N5100. Da sottolineare il fatto che il tutto è stato realizzato con un particolare design a 4 thread a 4 core e aggiornato a 2,7 GHz. Il computer in questione è stato realizzato con GPU UHD 600 integrata e decodifica rigida e fluida di video 4K a bit rate elevati.

Interessante il fatto che il Laptop della CHUWI può eseguire più software di grandi dimensioni contemporaneamente e continuare a funzionare a bassa potenza per ottenere entrate di resistenza. Inoltre, avrai 8 GB di RAM LPDDR4X e SSD da 256 GB. Quest’ultima è scalabile fino a 1 TB.

Da sottolineare il fatto che il prodotto in questione ha una squisita risoluzione 2K. Interessante anche il fatto che il tutto, rispetto ai modelli precedenti, ha un campo visivo 3: 2 più produttivo. Inoltre, il prodotto in questione è dotato di uno schermo IPS da 14 pollici con una risoluzione da 2160 x 1440 pixel.

Il Laptop della CHUWI è stato realizzato con una batteria da 38 Wh che ti permetterà di avere dalle 3 alle 7 ore di utilizzo. Inoltre, il prodotto in questione è dotato di interfaccia USB-C con funzionalità complete.

Acquista subito questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello del Laptop della nota marca, in offerta su Amazon ad un prezzo veramente unico ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.