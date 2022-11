Super idea Regalo per Natale: set di candele profumate in OFFERTA

Set di candele profumate Yinuo Candle, ottimo come regalo, per un ambiente accogliente e rilassante

Il natale bussa alle porte, e come ogni anno c’è chi si riduce all’ultimo giorno per fare i regali. Quest’anno, però, provvedi prima alle spese natalizie, approfittando anche degli sconti pre black-friday. Su Amazon c’è un’occasione da non perdere, con un set di candele profumate, ottimo come regalo per la tua dolce metà, o per le donne della tua vita, scontato del 20%. A soli 12,74€, potrai acquistare un regalo degno di nota, lasciando chi lo riceve senza parole.

Potrai scegliere tra due diverse profumazioni delle candele Yinuo Candle: fiori d’arancio messicani, come un fiore d’arancio appena colto che mantiene il suo profumo; oppure, il meraviglioso profumo di lavanda, per un effetto calmante e lenitivo. Immergiti in questa piacevole atmosfera. Il profumo della candela si diffonde bene e rimane costante durante tutto il processo di combustione. Riempirà la tua cosa di dolci note che inebrieranno il tuo cuore e la tua mente.

Rendi la tua casa più accogliente con le dolci note del set di candele profumate

Le candele di soia calmano i nervi e alleviano l’ansia. Realizzata con cera di soia naturale e oli essenziali di alta qualità, questa candela da 250 g è atossica e sicura da bruciare a casa. Mettila nel tuo bagno, camera da letto, cucina, soggiorno o ufficio, e il profumo persistente di questa candela organica rinfrescherà sicuramente il tuo spazio.

Ogni candela (2 in totale) è infusa con 250 g di miscela di cera di soia e offre oltre 55 ore di combustione. Lo stoppino in cotone aggiornato brucia più lentamente così da goderti le tue candele più a lungo. Dopo aver gustato le candele, puoi riutilizzare i graziosi vasetti come ripostiglio per mantenere libere le tue piccole cose. Una candela dall’aspetto bello e dall’odore gradevole, ottima come regalo per coccolare la persona amata.

Le candele profumate possono creare un ambiente rilassante e portare una calda sensazione alla tua famiglia. Il set di candele profumate può dare alla tua casa un’impronta personale, donandole una nota olfattiva unica. Acquistalo subito e fai un regalo, che sarà sicuramente apprezzato, a chi ami.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.