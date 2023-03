Sul monitor Philips per Gaming risparmi 116 euro su Amazon!

Approfitta della possibilità di risparmiare ben 116 euro. Metti ora nel tuo carrello Amazon il monitor Philips per gaming.

Sei un patito di gaming? Allora quest’offerta è stata pensata proprio per te! Oggi puoi acquistare su Amazon il monitor Philips per gaming da 27 pollici e pagarlo ben 115 euro in meno rispetto al costo di mercato. Inoltre Amazon ti consente di pagare in comode rate mensili.

Dal costo iniziale di 325,90 euro, grazie allo sconto speciale del 36%, ora lo paghi solamente 209,90 euro.

Monitor Philips per Gaming da 27 pollici perfetto per le tue giornate di gioco estremo!

Quello realizzato da Philips è un monitor davvero perfetto per il gaming, a partire dalla grandezza e per finire alle fantastiche caratteristiche. Ecco quello che devi sapere di questo fantastico prodotto.

Velocità di aggiornamento di 165Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide.

Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido.

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor.

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali.

Ultra Wide-Color con una più ampia gamma di colori per immagini nitide.

SmartContrast per dettagli in tonalità di nero incredibili.

SmartErgoBase che offre una perfetta ergonomia .

Possibilità di regolare l’altezza dello schermo in base alle proprie necessità.

L’offerta è limitata e terminerà con la fine delle scorte. Sono già in molti coloro che stanno approfittando della possibilità di risparmiare ben 116 euro. Fallo anche tu, metti ora nel tuo carrello Amazon il monitor Philips.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.