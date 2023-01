Su Amazon l’Orologio che monitora i tuoi allenamenti a SOLI 18 EURO

È il compagno ideale per ogni tipologia di attività fisica e si utilizza senza bluetooth né collegamento a smartphone

Il vostro 2023 è cominciato all’insegna di un allenamento costante per arrivare in piena forma alla prova costume? Con questo Orologio fitness marcato GRV potrete monitorare le vostre sessioni sportive e calcolare i progressi fatti. Ad oggi l’articolo utilissimo è in offertona su Amazon con uno sconto imperdibile del 45%.

Potrete acquistare il Fitness Tracker a quasi metà prezzo, quindi a soli 18,26 euro, ed è più avrete la possibilità di sfruttare una promozione aggiuntiva con un ulteriore sconto del 5% scegliendo un secondo prodotto della stessa categoria. Non fatevi sfuggire un’occasione così conveniente!

Orologio fitness GRV: caratteristiche e funzionalità

L’orologio fitness GRV è un compagno di allenamento perfetto in quanto registra con precisione i dati dell’esercizio fisico e le attività quotidiane come passi, calorie, velocità, distanza e tempo impiegato.

Il dispositivo funziona senza Bluetooth e senza applicazioni in particolare: per questo motivo non deve essere collegato allo smartphone e può essere utilizzato davvero da tutti, compresi bambini e anziani. È conforme allo standard internazionale di impermeabilità IP68, quindi, non sarà danneggiato dall’acqua durante la doccia o se praticate nuoto.

La configurazione è semplice e veloce: tutte le impostazioni possono essere effettuate direttamente sull’orologio, compreso la registrazione di altezza, peso, età e altre informazioni personali per un monitoraggio preciso dell’attività fisica. Ha una durata della batteria fino a 7 giorni e, una volta scarico, non necessita di cavo di ricarica: basterà togliere l’ostia dal braccialetto e collegarlo direttamente alla porta di ricarica USB per 2 ore.

Il tracker ha in aggiunta la funzionalità di monitoraggio del sonno: dopo aver attivato la modalità sonno, è in grado di monitorare il tempo di sonno così da conoscere meglio la qualità del vostro riposo ogni notte.

Ad oggi l’Orologio fitness marcato GRV è in offertona su Amazon con uno sconto imperdibile del 45%: potrete acquistare il braccialetto contapassi a poco più di 18 euro, un prezzo davvero stracciato per il compagno di allenamenti ideale!

