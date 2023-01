Su Amazon lo Spazzolino elettrico Oral-B è a META’ PREZZO!

Approfittate al più presto dell'offerta bomba sullo spazzolino di ultima generazione adatto a tutta la famiglia

Lo spazzolino elettrico è l’alleato ideale per l’igiene orale di tutta la famiglia. Se ancora ne siete sprovvisti, approfittate dell’offerta bomba di Amazon sullo Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B: ad oggi, infatti, è disponibile con uno sconto imperdibile del 50%.

Potrete acquistare l’accessorio prezioso a metà del prezzo di listino, quindi a soli 49,99 euro anziché 99,99 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B perfetto per tutta la famiglia

Grazie alle sue funzionalità, lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile della Oral B è adatto a tutta la famiglia. Innanzitutto rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale e sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno rimuovendo le macchie superficiali.

La testina rotonda offre una pulizia migliore per gengive più sane ed, in più, le protegge grazie al sensore di pressione dello spazzolamento: se spazzolate troppo forte il dispositivo ferma le pulsazioni, riduce la velocità e vi avverte visivamente diventando rosso.

Il timer sul manico, con un segnale ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento, vi aiuta invece a spazzolare i denti per i due minuti raccomandati dai dentisti. Inoltre è possibile scegliere tra tre modalità per personalizzare la vostra routine di spazzolamento: pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante.

Lo spazzolino è dotato di un pratico indicatore di livello di carica e una batteria agli ioni di litio a lunga durata. In più le testine passano dal verde al giallo in base all’uso personale, indicando quando è il momento di cambiarle per mantenere una pulizia sempre efficace e perfetta.

Ad oggi lo Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B è disponibile insuper offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 50%. Il pacchetto in promozione include un manico con timer di due minuti, un caricatore, una testina di ricambio e una custodia da viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.