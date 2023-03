Su Amazon la GENIALATA che rende SMART tutta casa (oggi a MINI PREZZO)

La ciabatta multipresa è dotata di WiFi intelligente e funziona con tutti i tuoi assistenti vocali preferiti

Ecco l’articolo geniale che vi permetterà di rendere smart qualsiasi dispositivo a casa, anche quella vecchia lampada che da anni avete sul comodino. Parliamo della Ciabatta multipresa smart marcata Meross, un vero e proprio gioiellino ad oggi in offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 4%.

Ancora per poco potrete acquistarla a soli 43 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per averla già domani direttamente a casa vostra basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Per quanto è utile, il prodotto sta andando a ruba quindi affrettatevi: sono rimasti pochi pezzi a disposizione!

La Ciabatta multipresa che rende smart tutti i dispositivi: le caratteristiche

La Ciabatta smart marcata Meross è un articolo geniale capace di rendere intelligente qualsiasi dispositivo di casa in poche e semplici mosse.

È dotata di 3 prese Schuko e 4 usb quindi risulta ideale per la casa e l’ufficio. Le Schuko hanno tre fori di ingresso perciò sono compatibili praticamente con tutti i tipi di spine usate in Italia. In più, grazie al WiFi intelligente, è adatta a elettrodomestici e prodotti anche non italiani.

Utilizzare i vostri assistenti vocali preferiti sarà ancora più semplice in quanto la ciabatta funziona con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThings. Non è necessario scaricare alcuna app ma basterà controllare gli elettrodomestici con il telefono cellulare. Inoltre è possibile utilizzare il controllo vocale per attivare/disattivare il dispositivo tramite HomeKit, Echo e Google Assistant.

È a disposizione anche la funzione Timer che permette di personalizzare i tempi di accensione/spegnimento e di sonno per ogni singola presa e per le 4 porte USB.

Approfittate subito dell’offerta Amazon: ad oggi la Ciabatta smart marcata Meross è disponibile con uno sconto conveniente del 4%, quindi a soli 43 euro compresa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.