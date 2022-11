Stufetta a basso consumo perfetta per l’inverno: OFFERTA SUPER

Coupon del 10% per la stufetta a basso consumo PROUS su Amazon.

La stufetta a basso consumo è l’acquisto del momento, per potersi riscaldare in inverno senza spendere troppo. Oggi, troviamo la stufetta a basso consumo PROUS, ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 58,89€.

Per poter sbloccare il coupon del 10%, basterà selezionarlo dalla scheda prodotto ed aggiungere successivamente l’articolo al carrello. Poi, al momento del pagamento, l’articolo risulterà scontato automaticamente.

Dii addio al freddo e alle bollette salate con la stufetta a basso consumo

La stufetta a basso consumo è tutto ciò di cui si ha bisogno con l’arrivo dell’inverno, senza consumare troppo e senza dover pagare bollette salate. Un prodotto che ti garantirà un’ottima temperatura d’ambiente, senza dover aumentare i termosifoni.

A differenza delle classiche stufette, questo modello sviluppa fino a 2000W, ovviamente la potenza può essere anche selezionata di 750W o di 1000W. Dal colore bianco e dal design semplice ed essenziale.

Il prodotto firmato PROUS possiede un riscaldamento molto rapido. Infatti, si tratta di una stufetta a basso consumo che in soli 30 minuti riesce a riscaldare un ambiente. Quindi, del 20% più veloce rispetto ai tradizionali radiatori.

Inoltre, questa stufetta a basso consumo riscalda a 360°, grazie al suo principio di dilatazione termica dell’aria. Possiede delle regolazioni multi-livello, con una protezione da spegnimento in caso di caduta ed anche una protezione da surriscaldamento. Un prodotto del tutto eco-compatibile, che non emana alcun odore fastidioso, quindi perfetto per essere posizionato in camera da letto o in soggiorno. Non produce alcun rumore o luce, quindi è l’ideale anche per riposare in serenità e pace.

La potente stufetta a basso consumo PROUS, oggi, è in offerta su Amazon a soli 58,89€. Per tutti gli utenti abbonati a Prime sarà garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.