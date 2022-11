Stufetta a basso consumo: DOPPIO SCONTO e risparmi per sempre

Termoconvettore PROUS a basso consumo: 25% di sconto più coupon da 10 euro.

Possiamo affermare che la stagione fredda, sebbene un po’ più tardi del solito, è ufficialmente arrivata. Come far coincidere la necessità di riscaldarsi e quella del caro bollette? Dotarsi di dispositivi a basso consumo energetico diventa così una necessità. Adesso disponibile su Amazon con il 25% di sconto trovi il termoconvettore PROUS. Dal prezzo di partenza di 79,89 euro oggi lo paghi solo 59,89 euro, ma non finisce qui perché Amazon aggiunge un ulteriore ribasso grazie alla possibilità di applicare anche un coupon del valore di 10 euro.

Si tratta di una stufa elettrica con 2000W di potenza, silenziosa, adatta a camere di circa 30 metri quadrati ma soprattutto a basso consumo energetico.

Riscaldati risparmiando con il termoconvettore PROUS a basso consumo

Il termoconvettore PROUS grazie alla funzione calore rapido consente, ciò è possibile in quanto l’elemento riscaldante è in lega di alluminio che garantisce un’ottima trasmissione del calore. Il calore viene proiettato verso l’alto dalla stufa, si crea in questo modo una massa d’aria calda che circola e crea un ambiente più caldo e confortevole.

Il livello di riscaldamento è regolabile in base alle proprie e specifiche necessità. La potenza termostatica può essere difatti commutata in un intervallo che va dai 1000 W ai 2000 W.

Questo termoconvettore è poi sicuro, infatti si spegne in caso di surriscaldamento ed è progettato per garantire la protezione degli ambienti e delle persone che vi abitano. Per questo motivo, e anche per il fatto che si tratta di un dispositivo estremamente silenzioso, è possibile tenerlo acceso durante la notte. Non emette nessuna luce durante il riscaldamento perciò non risulta fastidioso durante il sonno. Disponibile in due colorazioni, bianco o nero, questa stufa elettrica è dotata di un comodo termostato elettronico.

Riscaldati risparmiando energia e anche denaro acquista adesso su Amazon il termoconvettore PROUS, l’offerta attualmente attiva non durerà per molto, non fartela sfuggire assolutamente.

