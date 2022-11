Stufa fungo per esterni PREZZO SUPER da Black Friday

Sconto del 17% per la stufa radiante a gas di Kesser su Amazon.

La stufa a fungo per esterni è perfetta per potersi godere le giornate invernali all’aperto. Ed oggi troviamo la stufa radiante a gas KESSER, ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire, in offerta su Amazon a soli 124,80€. Così, risparmierai ben 25€ rispetto al suo prezzo di partenza.

La stufa radiante a gas è l’ideale per chi ha un giardino e vuole goderselo anche durante l’inverno e per poterla acquistare con lo sconto del 17% ti basterà aggiungere il prodotto al carrello. Poi al momento del pagamento finale la stufa risulterà scontata automaticamente.

I pranzi invernali in giardino saranno perfetti con la stufa a fungo di KESSER

Questa stufa a gas per giardini e terrazze firmata KESSER, è tutto ciò di cui hai bisogno se ami organizzare pranzi, feste, compleanni nel tuo giardino in inverno. Potrai sfruttare le parti esterne della tua casa anche a dicembre con questa stufa radiante a gas.

La stufa radiante a gas possiede una copertura protettiva ed ha una potenza massima di ben 14W. Un riscaldatore da patio che è in grado di raggiungere la temperatura perfetta per le giornate invernali. Ti scalderà il più possibile e potrai goderti ogni momento all’aperto.

Inoltre, questo modello è pratico e anche molto sicuro, in quanto, la parte dell’angolo si disattiva automaticamente e in caso di caduta si spegne subito. Un fungo riscaldante che potrai spostare molto facilmente, grazie alle sue rotelle.

L’ampio schermo riflettente bloccherà il calore e non lo farà fuoriuscire dall’alto, così verrà distribuito in maniera uniforme nell’area che più si preferisce. Questo emettitore di gas è compatibile sia con il gas butano che propano.

La stufa radiante a gas di KESSER, oggi la troviamo ad un prezzo incredibile da Black Friday, in offerta su Amazon a soli 124,80€.

