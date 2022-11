Stufa elettrica a basso consumo SUPER risparmio in bolletta

Sconto del 15% per la stufa elettrica a basso consumo di OMISOON su Amazon. Perfetta per risparmiare in bolletta.

La stufa elettrica a basso consumo è tutto ciò di cui si ha bisogno con l’arrivo dell’inverno e l’aumento delle bollette del riscaldamento. Oggi, troviamo la stufa elettrica a basso consumo di OMISOON ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 59,49€. Risparmiando ben 10,5€ rispetto al prezzo originale del prodotto.

Per poter acquistare la stufa elettrica a basso consumo di OMISOON ad un prezzo incredibile, con lo sconto del 15%, basterà aggiungere il prodotto al carrello. Poi al momento del pagamento finale la stufetta risulterà scontata automaticamente.

Basta freddo in casa e bollette troppo salate con la stufa elettrica a basso consumo

Quessta stufetta elettrica a basso consumo è perfetta per potersi riscaldare durante l’inverno senza spendere troppo. In particolare quest’anno, che le bollette saranno ancora più salate. Dal design semplice e compatto, perfetta per qualsiasi tipo di casa.

Questo modello di OMISOON si riscalda molto velocemente, grazie ai suoi potenti elementi riscaldanti composti in ceramica PTC. IN grado di sviluppare sino a 2000W, che ti permetteranno di rimanere al caldo nella tua casa.

Inoltre, grazie al suo termostato eco a basso consumo, potrai anche impostare la temperatura del dispositivo, tra i 17 e i 37°. La modalità eco è perfetta per emettere calore a seconda della temperatura dell’ambiente circostante. Così potrai risparmiare molto sulle bollette e anche sui costi energetici.

Una stufetta in grado di oscillare a 90°, possiede anche un timer in grado di regolare da 0 a 24 ore, che poi può essere spento automaticamente. Garantisce anche un’ottima sicurezza. Oltre ad essere anche multiuso quindi con ben tre modalità, quella bassa, alta e di vento naturale.

La stufa elettrica a basso consumo di OMISOON, oggi, si trova ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 59,49€. Grazie a questa stufa elettrica risparmierai molto sulla bolletta del riscaldamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.