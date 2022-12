Striscia LED Smart compatibile con controllo vocale IN SCONTO

Gestisci al meglio l’illuminazione della tua casa con questa striscia di led smart, oggi su Amazon al 10% di sconto e compatibile per il controllo vocale dei tuoi dispositivi.

Per un tocco di personalità in tutta la tua casa, Amazon ti propone un accessorio incredibile: una striscia LED multicolore con supporto Wi-Fi dotata di App Control per personalizzare tutte le stanze della tua abitazione potendo scegliere non solo fra 16 milioni di colori e tonalità disponibili, ma anche potendole gestire con controllo vocale con Amazon Alexa o con Google Assistant. Il rivestimento lucido per proteggere i componenti elettrici può essere tagliato per renderlo ancora più adatto alle superfici sulle quali si desidera installarlo, ed è dotato di supporto adesivo di qualità con alta resistenza al calore.

Immagina di poter scegliere di illuminare il tuo soggiorno con i caldi colori natalizi, dall’oro al rosso, passando per il verde e l’argento, oppure dare un tono decisamente “spooky” con un’illuminazione arancione per la feste di Halloween: con questa striscia Led Smart multicolore avrai piena libertà di scelta.

Dotata di tasto di controllo e con funzionalità avanzate

Tapo L900-5 può essere abbinata ai Sensori di movimento della Gamma Tapo: potrai azionare le luci al tuo passaggio senza bisogno di usare l’app o impartire comandi vocali. La funzionalità Sync-to-Sound invece permette di sincronizzare la striscia LED al ritmo della tua musica preferita. Integra inoltre un controller box che permette di accendere e spegnere la luce in modo rapido – senza dover accedere all’app – e consente inoltre di sfruttare alcune funzioni come il reset del dispositivo e l’impostazione colore dei LED.

