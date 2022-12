Stringa luci LED di Natale controllabile da smartphone OFFERTA TOP

Hai sempre sognato di poter controllare le luci del tuo albero di Natale dallo smartphone o con Alexa? Acquista questa stringa luci LED.

Hai sempre sognato di poter controllare le luci del tuo albero di Natale direttamente dal tuo smartphone o con Alexa? Oggi è possibile con alcune luci LED. Puoi acquistare la stringa di luci LED di Twinkly ad un prezzo incredibile da non lasciarsi sfuggire, in offerta su Amazon a 120€.

Oggi potrai controllare le luci del tuo albero direttamente dal tuo smartphone oppure con il comando vocale di Alexa. E se vuoi acquistare queste super luci smart, potrai riceverle con tanto di sconto già applicato del 10%.

Controlla le luci dell’albero di Natale dal tuo smartphone

Le luci dell’albero di Natale devono sempre essere super luminose e colorate. Questa stringa di luci è perfetta per il tuo albero in soggiorno e per rendere la tua casa ancora più smart. Se hai già Alexa o Google Assistant, potrai controllare le luci direttamente tramite comando vocale.

Grazie a questa catena di luci multicolor, potrai controllarne l’utilizzo tramite smartphone, oppure tramite app. Ti potrai godere ben più di 16 milioni di colori, con tanti indicatori di luci personalizzabili.

Inoltre, potrai utilizzare l’app Twinlky disponibile per iOS e Android. Così regolerai le luci e la loro frequenza. Queste catene luci LED potranno essere sincronizzate con la tua casa smart. Compatibili sia con Alexa che con Google Assistant.

Potrai sincronizzare le luci anche con la musica di Natale, anche durante le feste con amici. Potrai scaricare effetti per le luci e anche creare dei bellissimi disegni. Grazie al nuovo controller di II generazione, potrai impostare un timer, controllare la luminosità e selezionare funzione on/off.

Se vuoi rendere la tua casa super illuminata per Natale e connetterla con Alexa, queste luci sono perfette per avere una smart home completa. Oggi lo puoi acquistare a 120€, con tanto di sconto già applicato del 10%. Lo riceverai in tempo per Natale, così il tuo albero sarà super colorato e smart.

