STRESS post FESTE? Tisane dal POTERE RILASSANTE

La selezione di tisane e te della Pukka Herbs hanno il magnifico potere di rilassarti e rinvigorire il tuo corpo e la tua mente.

Le feste tra incombenze e casini vari, ti hanno sicuramente portato un carico di stress non indifferente. Vorremmo sempre partire nel nuovo anno con tante nuovissime energie, ma ci ritroviamo a dover centellinare le nostre risorse perchè troppo indaffarati e avvolti dai troppi pensieri. Non credi sia arrivato il momento di fermati e rilassarti un po’? Acquista subito la Selezione di tè e tisane energizzanti biologiche della Pukka Herbs, ad un prezzo SUPER SCONTATO, e vivi momenti di meraviglioso e rivitalizzante relax.

Puoi acquistare questa selezione di grande qualità a solo 10,72 euro applicando al carrello il COUPON del 20%, e ricaricare le tue pile energetiche in queste serate di grande freddo.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile in questo periodo denso di acquisti ed essenziale per velocizzare l’arrivo delle tisane.

Questo articolo ha anche il bollino “scelto da amazon” che mette in evidenza prodotti con buone valutazioni e a prezzo conveniente disponibili per la spedizione immediata.

Ecco come rivitalizzare le tue serate e recuperare energie

Questo prodotto è dotato di 45 filtri di incredibili tisane e tè verdi selezionati dalla gamma Pukka Herbs, al 100% biologici e ricavati da approvvigionamento etico e corretto verso l’ambiente.

Composto da queste splendide varietà: Supreme Matcha Green – Original Chai – Turmeric Active – Revitalise – Ginseng Matcha Green. Zenzero, Cannella, Cardamomo, Ginseng, Curcuma, Matcha.

Rinvigorisci il tuo fisico e la tua mente grazie al potere rinvigorente di queste tisane di altissima qualità.

Desideri accantonare lo stress e godere di un po’ di meritato relax? Acquista subito la Selezione di tè e tisane energizzanti biologiche della Pukka Herbs, affrettati prima che le scorte in magazzino finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.