STOP al RAFFREDDORE con lo SPREMIAGRUMI a BASSO consumo energetico

Lo spremiagrumi elettrico a basso consumo d'energia, per avere spremute fresche e tante ottime vitamine per la tua salute.

La stagione invernale, si sa, rende particolarmente vulnerabili a raffreddori e influenze e spesso e volentieri la carenza di vitamina C peggiora i sintomi. E allora cosa c’è di meglio di una buona spremuta d’arancia ogni mattina per ricaricare le proprie difese immunitarie? Sei però anche tu tra quelli che puntualmente desistono dall’assumerla perché spremere le arance manualmente appena svegli è troppo faticoso o richiede troppo tempo? Acquista subito lo SPREMIAGRUMI ELETTRICO MOULINEX – eccezionalmente in offerta con il 49% di SCONTO a soli 22,99 euro – e questo non sarà più un problema.

Lo SPREMIAGRUMI ELETTRICO MOULINEX è lo spremiagrumi a basso consumo energetico (Classe di efficienza energetica A) dotato di accensione e spegnimento automatici, con cui potrai preparare succhi freschi per colazione, merenda e ogni volta che ne hai voglia.

Ha una capienza di 450 ml, è ultra compatto ed è caratterizzato da un sistema di rotazione bidirezionale che ti consentirà esercitando una leggera pressione di ottenere più succo con la stessa quantità di agrumi.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile in questo periodo denso di acquisti.

Ecco come ricaricarti di tante vitamine e dire addio al raffreddore

In più, mediante il comodo coperchio che lo protegge dalla polvere, potrai utilizzare lo SPREMIAGRUMI senza bisogno di risciacquarlo. Grazie alle dimensioni ridotte e al vano porta cavo, sarà altrettanto facile e agevole riporlo dopo l’utilizzo.

Vuoi preparare ogni mattina una colazione sana e veloce difendendoti allo stesso tempo da raffreddori e malanni di stagione? Fai il pieno di vitamina C e acquista subito lo SPREMIAGRUMI ELETTRICO ULTRA COMPACT MOULINEX a un prezzo super speciale. Non perdere altro tempo, salvaguarda la tua salute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.