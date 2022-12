Stiratrice verticale Ariete: mai più camicie stropicciate!

Stirare non piace a molti, ma con la stiratrice verticale tutto diventa più semplice: acquistala su Amazon con il 35% di sconto della marca Ariete, sinonimo di qualità e durata comprovata nel tempo.

Immagina di avere una importante riunione di lavoro, prendere la tua camicia preferita, e renderti conto che ci sono delle brutte pieghe sulle maniche e anche in tutto il capo. Prendere l’asse da stiro, aprirla, tirare fuori il ferro da stiro, attaccarlo, metterlo sull’asse e poi passarlo sulla camicia… il tempo non è mai abbastanza! Ecco che viene in tuo soccorso la stiratrice verticale Ariete, lo strumento perfetto per stirare alla perfezione senza asse da stiro.

Ti basterà fissare il capo a una gruccia e appenderlo per poi passarci sopra il vapore della stiratrice verticale, pronta in soli 30 secondi. Grazie alle sue dimensioni ridotte, potrai portarla sempre con te anche in viaggio senza preoccuparti più dei vestiti spiegazzati in valigia. Pochi secondi, e li avrai tutti perfetti come appena usciti dalla tintoria.

Igienizza anche tessuti e divani

Sapevi che una delle funzioni aggiuntive della stiratrice verticale è l’igienizzazione dei tessuti? Grazie al vapore emesso, puoi passarla su divani, tende e altri tessuti per stirare e igienizzare in un colpo solo. Leggera e maneggevole, la stiratrice verticale Ariete è perfetta per stirare camicie, vestiti, pantaloni, gilet e tutto ciò che ti serve in pochissimo tempo e soprattutto senza tirare fuori l’asse da stiro.

Cosa aspetti? Acquista la stiratrice verticale Ariete 4167 da 1200W con piastra in acciaio inox e vapore da 20g/min. Serbatoio con capacità di 260ml di colore bianco, tua a soli 34,89€ invece dei classici 54€ grazie allo sconto del 35% presente oggi su Amazon.

