BYE BYE germi sullo smartphone: con questo sei AL SICURO

Non hai idea di quanti germi e batteri si depositino sullo smartphone: con lo sterilizzatore della Cellularline a luce UV-C ucciderai il 99,9% dei batteri.

Prova a pensare ai movimenti che tutti i giorni fa il tuo smartphone: lo poggi sul tavolo del ristorante, sul bancone del bar, lo metti nella borsa insieme a chiavi e portafoglio, lo riprende quando cade a terra, lo poggi sulle panchine del parco… insomma, pur non soffermandotici, avrei capito quanti germi e batteri si depositino sopra lo smartphone ogni giorno. Eppure, essendo un oggetto molto delicato, di certo non possiamo passarci sopra una salvietta umidificata o un gel sanificante. E quindi, come possiamo uccidere fino al 99,9% dei batteri e dei germi che raccoglie lo smartphone?

La risposta è lo sterilizzatore per smartphone Hi-Gens! della Cellularline. Un dispositivo a luce ultravioletta UV-C che in un solo minuto è in grado di garantire fino al 99.9% di sterilizzazione. Pratico, sicuro e soprattutto portatile, lo sterilizzatore è indispensabile per chi desidera igienizzare lo smartphone ma anche gli auricolari, le chiavi e non solo.

Non solo per lo smartphone, ma anche per chiavi, portafoglio ecc

Con la sua doppia modalità di utilizzo, il box automatico di sterilizzazione sterilizza chiavi, occhiali, auricolari e tutto ciò che si adatta alla sua grandezza. La lampada led uv-c manuale è perfetta per sterilizzare invece gli oggetti di dimensioni più grandi che non entrano nella box. Hi-Gens puoi portarlo sempre con te per disinfettare qualsiasi cosa in pochi secondi. Pratico, veloce ma soprattutto sicuro ed affidabile: grazie al meccanismo di spegnimento automatico della luce UV-C, potrai utilizzare lo sterilizzatore per smartphone Hi-Gens senza rischi ed in totale sicurezza.

Appena 29.99€ per lo sterilizzatore per smartphone migliore in circolazione, che pagherai così poco grazie allo sconto del 25% già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.