Clicca e stampa: STAMPANTE PER FOTO ISTANTANEA

Bello scattare foto con lo smartphone, ma poi rimangono sempre in memoria e le dimentichiamo… stampale immediatamente con questa stampante pocket a un prezzo davvero interessante.

Immagina di stare a una festa di laurea, un compleanno, oppure una serata con gli amici di sempre: con il tuo telefono sei abituato a immortalare ogni momento e magari a condividerlo digitalmente con tutti, ma poi cosa ne è di quelle foto che sul momento sembrano importanti e poi finiscono in fondo alla memoria del cellulare? La stampante portatile HP Sprocket ti donerà di nuovo la bellezza di avere una foto fra le tue mani, e ciò che la rende unica è che lo fa… immeditamente.

Potrai stampare i tuoi momenti preferiti in maniera istantanea sia dal rullino foto del tuo smartphone che dai suoi social network! Inoltre con HP Sprocket puoi aggiungere adesivi, testo, cornici e tanto altro ancora.

Tecnologia ZERO INK e connessione Bluetooth

La stampante HP Sprocket Select ti consente di stampare foto su carta più grande del 30% e utilizza la tecnologia ZERO INK. Tutte le foto vengono stampate su carta fotografica adesiva per essere posizionate ovunque desideri, e la connessione si ottiene facilmente tramite il bluetooth del proprio cellulare. Un modo fantastico per stampare immediatamente i tuoi momento più belli e avere ricordi speciali sempre a portata di mano. Carichi la batteria con super facilità grazie al funzionamento wireless e, al contrario dei vecchi rullini fotografici di un tempo, stavolta puoi scegliere preventivamente le foto migliori da stampare senza sprecare la carta. Il caricamento della carta fotografica è davvero semplice: basta alzare lo slot posteriore e posizionare il pacchetto di carte.

Non attendere oltre e acquista questa stampante compatta e portatile che può essere anche una perfetta idea regalo: solo 124€ su Amazon grazie allo sconto dell’11% già applicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.