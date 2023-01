ELIMINA il costo dell’inchiostro con questa stampante per etichette

Stampa con facilità etichette di qualsiasi cosa grazie a questa etichettatrice bluetooth Phomemo M220, super versatile e oggi anche con uno sconto di ben 30€ su Amazon grazie a un coupon attivo. Scopri di più.

Senza inchiostro, senza toner, senza nastro: questa stampante termica per etichette è una vera e propria svolta per la tua organizzazione e il tuo lavoro. Si possono creare piccole grafiche, QR Code, codici a barre, bigliettini di auguri, etichette per vestiti e tutto ciò che ti viene in mente: oltre 66 cornici fra le quali scegliere, 37 fonts per creare le scritture per carine e graziose, oltre 300 icone da utilizzare a tantissime altre funzioni che ti faranno innamorare di lei.

La stampante per etichette termica si utilizza e si programma tutta quanta attraverso la sua applicazione nativa, scaricabile da app store oppure google play, e quindi fruibile sia per i possessori di iPhone che per Android.

Tantissime funzionalità per la tua vita privata o la tua attività

Ecco alcuni esempi di ciò che potrai fare con la tua stampante termica per etichette:

adesivi per pacchi, lettere e buste

loghi per i tuoi prodotti in vendita

etichette con codici a barre per gli articoli in vendita

e tanto altro ancora. La stampante per etichette Phomemo M220 non solo supporta telefoni iOS e Android tramite una connessione Bluetooth, ma supporta anche una connessione USB per Mac e Windows 7 10 11. La stampante per etichette Bluetooth M220 offre una varietà di usi e possibilità creative. Divertiti a etichettare qualcosa ovunque, come le piccole imprese come vestiti, artigianato, vendita al dettaglio, gioielli, ecc. Etichettatura di indirizzo, codice a barre, spedizione, prezzo, data, ingredienti, loghi, etichette per prodotti. Risparmia molto tempo per etichette scritte a mano.

Cosa aspetti? Acquistala per sole 89.99€ grazie al coupon sconto di 30€ che trovi flaggabile su Amazon.

