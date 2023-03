Stampante 3D ELEEGO Mars 3, PREZZO BOOM su Amazon!

Su Amazon potrai acquistare una super Stampante 3D ELEEGO Mars 3 ad un prezzo interessante. Non perdere questa occasione!

Sei sempre stato attratto dalle innovazioni tecnologiche e non vuoi farti sfuggire nessuna occasione per impreziosire il tuo repertorio? Da oggi puoi trovare su Amazon un’articolo molto ambito, che ancora poche persone possiedono in casa propria. Stiamo parlando della Stampante 3D ELEEGO Mars 3, in offerta su Amazon ad un prezzo davvero imbattibile. Potrà essere tua infatti a soli Euro 256,50, con uno sconto del 17%!

SUPER PREZZO SU AMAZON PER STAMPANTE 3D ELEEGO!

Tutti sono incuriositi dalle potenzialità e da ciò che possono offrire le stampanti 3D, ma al giorno d’oggi pochi sono ancora coloro che possono vantarsi di possederne una. Oggi grazie ad Amazon potrai fare il salto del fosso ed accaparrarti questo splendido articolo. La nuova stampante ELEEGO, costruita in Alluminio e plastica, in colore nero, ha come dimensioni 28x57x30 cm ed un peso di circa 7 kg.

La Stampante ELEEGO modello Mars 3 è la prima stampante 3D mSLA desktop ELEGOO, con altissima precisione. Adotta un LCD mono da 6,66 pollici con risoluzione Ultra 4K HD, che ha una risoluzione XY superiore del 30% a 35μm e un volume di costruzione del 37% superiore rispetto a Mars 2, offrendo incredibili stampe 3D. Il materiale lavorato dalla stampante è una resina 4K.

La fonte luminosa della stampante è dotata di 36 luci LED altamente integrate con un nuovissimo obiettivo COB che ha una superficie libera in grado di fornire oltre il 90% di uniformità dell’illuminazione a luce UV, rendendo la precisione di stampa aggiornata a un altro livello.

Di grande importanza anche l’unità dissipatore di calore ottimizzata: ELEGOO Mars 3 adotta tubi di rame nell’unità del dissipatore di calore che funzionano con una ventola di raffreddamento di alta qualità, che migliora significativamente le prestazioni di dissipazione del calore e riduce il decadimento della luce a meno del 5% dopo 6000 ore di stampa, prolungando la longevità delle luci UV LED.

Approfitta subito di questa splendida occasione! Fai un salto di qualità verso il futuro ed acquista subito la Stampante 3D ELEEGO Mars 3, che ti permetterà di creare oggetti incredibili con la sola forza della tua inventiva! Oggi è il momento opportuno per farla tua, ad un prezzo realmente interessante solo su Amazon!

