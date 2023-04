STA PER TERMINARE: RISPARMIA 180€ sul Samsung Galaxy S23 Ultra!

Uno sconto così non si è mai visto: Samsung Galaxy S23 Ultra con un risparmio pari a 180€, solo per oggi, su Amazon!

Sta per terminare la folle offerta di Amazon, che ti farà risparmiare 180€ sul nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra. Approfitta dello sconto del 12%, e acquistalo a soli 1299,00€.

Se vuoi, Amazon ti offre anche un’altra grande occasione: puoi pagare in comode rate mensili il tuo smartphone, ma inizierai da subito a utilizzarlo e a stupirti delle sue funzionalità.

Samsung Galaxy S23 Ultra: lo smartphone con caricabatterie incluso, a un prezzo spaziale

Realizza foto e video nitidi, dall’alba al tramonto con la fotocamera da 200MP. La sua qualità è fuori dal comune, e ti garantisce scatti professionali. Non importa quale sia il livello di luminosità, o il luogo in cui tu voglia scattare, perché il Galaxy S23 Ultra si adatta anche alla scarsità di luce. Inoltre, la risoluzione della fotocamera grandangolare è stata raddoppiata, per regalare una nitidezza mai vista prima su un dispositivo Samsung Galaxy. Immortala i tuoi momenti preferiti, e dai importanza anche ai dettagli, perché sono quelli a fare la differenza.

Insieme allo smartphone, riceverai anche il caricatore Samsung da 25W, e la S Pen, che dona massima fluidità agli appunti e ai disegni. Ti sembrerà di stare utilizzando un’agenda, anziché un classico telefono di ultima generazione. Anche il processore è super aggiornato ed efficiente. Le funzionalità migliorate sulla scheda hanno ottimizzato e reso impeccabile ogni attività, dai giochi allo streaming, senza però prosciugare la batteria. Quest’ultima, è stata progettata per durare il più a lungo possibile, moltiplicando la tua esperienza di intrattenimento. Il Galaxy S23 Ultra ha tutte le funzioni possibili per rendere più pratico il suo utilizzo. Trasferisci i dati in un batter d’occhio, personalizzalo come meglio credi, per velocizzare tutte le azioni.

Acquista il Samsung Galaxy S23 Ultra, e porta a casa la convenienza, grazie all’offerta Amazon valida solo per oggi, assieme all’innovazione. Corri sul sito, aggiungi il prodotto al carrello, e fai il tuo ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.