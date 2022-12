Spremiagrumi Vintage Ariete PREZZO REGALO

Un prodotto per gli amanti del design, delle linee ricercate e dell’estetica anche negli elettrodomestici: acquista lo spremiagrumi Ariete stile vintage con il 21% di sconto su Amazon e risparmia 20€ sul prezzo di listino.

No, questo non è uno spremiagrumi qualunque: questo è un vero e proprio oggetto di design. Ariete ha firmato una linea Vintage che è una gioia per gli occhi, pensata appositamente per essere esposta in cucina e non relegata in qualche credenza o in qualche scaffale. Un elettrodomestico talmente bello da sembrare un oggetto di arredo, che ti farà venire voglia di utilizzarlo più volte possibile e che è anche una splendida idea regalo certamente apprezzata, perché unisce l’utile alla bellezza.

Questo meraviglioso spremiagrumi elettrico è dotato di leva superiore per spremere in tutta facilità agrumi come arance o limoni senza alcuno sforzo, grazie anche al potente motore iper silenzioso per assicurarti ottime spremute in ogni momento della giornata. Nella confezione sono compresi 2 coni per spremere frutti di qualsiasi grandezza, entrambi in acciaio inossidabile.

Beccuccio salvagoccia e design vintage

Lo spremiagrumi dal design vintage Ariete ha un comodo beccuccio salvagoccia per evitare sprechi e sporco, e le sue linee sono perfette per arredare una cucina con stile unico. L’offerta è valida per lo spremiagrumi elettrico di colore verde, ma altri piccoli sconti sono disponibili per la colorazione beige e per la colorazione celeste.

Non attendere oltre: acquista questo splendido oggetto d’arredo funzionale firmato Ariete. Lo spremiagrumi elettrico della linea vintage nel suo colore verde è tuo a soli 55€ grazie al 21% di sconto presente in pagina, che ti farà risparmiare quasi 20€ dall’originale prezzo di listino di 70€. Un regalo meraviglioso da mettere sotto l’albero di natale.

