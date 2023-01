Spray Mop, il mocio all’avanguardia

Spray Mob è il mocio lavapavimenti, in grado di assicurarti una pulizia a tuttotondo in casa tua

Stanca di passare ore a pulire senza ottenere i risultati sperati? Passa a Spray Mop, il mocio lava pavimenti professionale. Lo trovi in offerta su Amazon, scontato del 20%, a soli 21,58€.

Mexerris offre uno strumento di qualità, che pulisce a fondo e dona alla casa un aspetto nuovo. Il pad in microfibra riutilizzabile più spesso è uno dei principali miglioramenti di questo mocio per pavimenti, più assorbente, e non si consuma dopo oltre 100 utilizzi. In questo modo, potrai risparmiare, ed inquinare meno, ed utilizzare, per più e più volte, sempre lo stesso pad.

Addio sprechi: per un pavimento che brilla come uno specchio, scegli solo Spray Mop

Al contrario degli altri moci, l’asta in alluminio premium è più robusta e resistente. Nella confezione troverai due diversi tipi di pad: uno in ciniglia e uno in microfibra. Quest’ultimo è perfetto per la pulizia a umido, efficiente nell’affrontare qualsiasi lavoro di pulizia difficile. Mentre, quello in ciniglia è indicato per il lavaggio a secco.

Con Spray Mop, non dovrai più trascinarti per casa il secchio pieno d’acqua, ma grazie al pratico serbatoio, che potrai riempire con acqua e il tuo detergente preferito, ti basterà premere il grilletto e spruzzare.

Grazie alla rotazione di 360º, lo Spray Mop permette una pulizia completa e di qualità. È più flessibile ed arriva a raggiungere anche gli angoli più difficili.

Oltre ai due pad, e al manico in alluminio, avrai in dotazione anche un raschietto aggiuntivo, multifunzionale, progettato per rimuovere sporco ostinato e macchie sul pavimento.

Con il suo supporto in velcro, la base del mocio è facile da attaccare, ed i cuscinetti del mocio, inoltre, possono essere sostituiti facilmente.

Acquista subito Spray Mop, le pulizie non sono mai state così divertenti. Fai brillare il tuo pavimento, e rimuovi anche lo sporco nascosto, e il più ostinato. Approfitta dell’offerta Amazon, e risparmia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.