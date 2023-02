Chi bussa alla tua porta? Ora poi vederlo anche DALLO SMARTPHONE

Sarebbe comodo sapere chi sta suonando al tuo campanello mentre non sei in casa: con lo spioncino digitale senza fili rimani sempre connesso! Scopri di più.

Sarebbe comodo sapere chi sta suonando al tuo campanello mentre non sei in casa: un pacco o un malintenzionato? Con lo spioncino digitale senza fili rimani sempre connesso! Scopri di più.

Dlin-dlon: suonano alla porta della tua casa, e potrebbe essere chiunque. Il normale spioncino che si trova sulle porte d’ingresso fornisce una visuale davvero limitata, che impedisce di vedere se ci sono altre persone dietro, o se la persona tiene in mano qualcosa di losco o poco raccomandabile… con il campanello e spioncino digitale senza fili EZVIZ rivoluzionerai il tuo modo di aprire la porta! Con display interno touch screen a colori da 4.3″ vedrai in maniera chiara e nitida la persona che si trova aldilà della tua porta, e le altre funzionalità di convinceranno ad acquistarlo.

Il campanello e spioncino digitale è dotato di rilevamento intelligente di persone, integrando il rilevamento del movimento PIR con il rilevamento delle forme umane, CP4 è stato progettato per ridurre i falsi allarmi causati da banali oggetti in movimento. Sia che viviate vicino a una strada trafficata o in un quartiere tranquillo, potete personalizzare la sensibilità di rilevamento per ricevere gli avvisi che vi interessano.

L’intera immagine davanti alla porta di casa in Full HD

CP4 aiuta a ridurre gli angoli morti con un’ampia copertura visiva di 166 gradi e cattura i dettagli in modo nitido a 1080p. Il monitor grande, colorato e touch è estremamente facile da usare, anche per anziani e bambini. Vedi e senti quello che sta succedendo con un tocco sulla EZVIZ app! Spioncino digitale CP4 a batteria anche ti consente di creare messaggi vocali unici da registrare e riprodurre, come benvenuto o deterrenza.

Siamo sicuri di averti convinto: acquista ora lo spioncino digitale wireless a batteria per sole 148,99€ grazie al coupon sconto di 15€ presente in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.