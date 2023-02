Spesa su Amazon SCONTATISSIMA sul Robot Lava e Aspira ROWENTA

Con il 23% di sconto attivo su Amazon, oggi Rowenta propone il suo top di gamma: X-Plorer Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, che lava e aspira.

Con il 23% di sconto attivo su Amazon, oggi Rowenta propone il suo top di gamma: X-Plorer Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, che lava e aspira in una sola passata! Scoprilo su Amazon.

Perché affannarsi e stancarsi a fare pulizie domestiche, quando c’è chi lo fa al posto tuo? E no, non stiamo parlando di assumere una persona specifica alla quale pagare un salato stipendio ogni mese, ma di un elettrodomestico che costa appena 199.99€ e che ti starà accanto tutta la vita. X-Plorer Serie 20 di Rowenta è il robot aspirapolvere e lavapavimenti che si occupa di tutto al tuo posto. Ha un telecomando incluso che ti aiuta a impostare i programmi per ottenere risultati incredibilmente efficaci su qualsiasi tipologia di pavimento.

Autonomo ed efficiente, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Rowenta ha una spazzola motorizzata e due spazzole laterali che aspirano efficacemente polvere e sporco, anche negli angoli. Inoltre, grazie al sistema Aqua System, X-Plorer Serie 20 è in grado di aspirare e lavare i pavimenti allo stesso tempo, per una pulizia perfetta.

Comandabile anche a distanza con il pratico telecomando incluso

Non vuoi piegarti ogni volta per spostare e impostare il robot? Fallo comodamente seduta dal tuo divano con il telecomando incluso, con un display che ti permette di controllare l’aspirapolvere a distanza grazie ai 2 sistemi di comando: avvio e arresto dell’apparecchio. Il robot Rowenta ha 3 modalità di lavoro: random, random room ed edge, che si combinano con un flusso d’aria che aspira la polvere e rendono il robot il partner perfetto per la pulizia.

Non ci starai ancora pensando, vero? Acquista subito su Amazon con il 23% di sconto e a sole 199.99€ il robot Rowenta che lava e aspira i pavimenti della tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.