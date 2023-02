Può uno specchio essere SEXY? Sì, e anche digitale: scoprilo

Se pensi che uno specchio sia “solo uno specchio”, ti sbagli di grosso: oggi ti proponiamo da Amazon uno specchio tondo a retroilluminazione LED con display integrato. Un vero e proprio lusso per il tuo bagno.

Immagina di ristrutturare il tuo vecchio bagno o di approcciarti ad arredare quello della tua nuova casa: vuoi dargli un’impronta minimal, sexy, lussuosa, ricercata… ogni elemento deve essere perfetto e top di gamma, persino quelli più “banali” come… lo specchio. In realtà, uno specchio non è affatto banale: è un elemento estremamente importante in un bagno, quello che si nota per primo e che permette di lavarsi, specchiarsi, truccarsi e prendersi cura della propria skincare. Hai mai pensato di optare per uno specchio “smart”, dove puoi visualizzare persino l’orario e la temperatura della stanza?

Questo meraviglioso specchio non è certo per tutti, visto anche il costo abbastanza elevato, ma è indubbiamente di grandissima classe: la retroilluminazione LED – sia a luce calda che a luce fredda – lo rende incredibilmente moderno, e la presenza dell’indicatore di data e temperatura direttamente sulla superficie a specchio gli conferiscono anche un tono avveniristico e futuristico.

Doppio interruttore a sfioramento per visualizzare tempo e temperatura e funzione di disappannamento elettronico

Doppio interruttore a sfioramento, in grado di visualizzare tempo e temperatura, con funzione di disappannamento elettronico, visione chiara e dissipamento dell’umidità: uno specchio praticamente perfetto e meraviglioso con le sue tre colorazioni opzionali. Luce bianca, luce fredda e luce calda. La striscia luminosa a led è impermeabile e ha un’elevata resa cromatica.

Cosa aspetti? Acquista questo vero e proprio pezzo di design per il tuo appartamento che misura 70cm e costa 207€ su Amazon.

