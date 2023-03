Speaker Bluetooth Portatile: simpatico gadget con pixel art in PROMOZIONE

Speaker Bluetooth Portatile non solo per ascolta musica a qualità alta, ma anche per disegnare e ammirare la pixel art grazie alla cornice digitale integrata.

Il prodotto che sto per presentarti è un gadget affascinante, che amerai non poco se sei un amante della pixel art.

È uno Speaker Bluetooth Portatile, ma anche una cornice digitale pixel art, grazie al pannello LED integrato.

Puoi acquistare temporaneamente questo accessorio con uno sconto del 15% sul prezzo di listino, grazie all’apposito coupon, temporaneamente disponibile su Amazon.

La cassa perfetta per gli amanti della pixel art

Questo dispositivo, oltre alla funzione pixel art, è anche una potente cassa da 6 W con Bluetooth 5.0, offrendo un audio sorprendente, nonostante le dimensioni compatte.

Le sue dimensioni ridotte ti permettono di portarlo facilmente ovunque. Il pannello LED programmabile si sincronizza con la musica, creando spettacolari giochi di luce, con 160 milioni di colori.

Per realizzare disegni pixel art, o scaricare opere preesistenti, basta scaricare l’app gratuita Divoom. Con questo dispositivo, darai libero sfogo alla tua creatività e condividerai le tue opere con amici e familiari!

Funziona anche come radiosveglia intelligente, offrendo utili funzionalità per la tua vita quotidiana.

Collegando l’app Divoom, riceverai notifiche dai social media preferiti.

Avrai accesso a oltre 50.000 stazioni radio, e potrai controllare meteo, temperatura, calendario e ora.

Lo Speaker Bluetooth Portatile è un prodotto davvero interessante, perché oltre ad assicurare un audio di qualità, offre una funzionalità davvero innovativa: la possibilità di creare pixel art in completa libertà e ammirarla direttamente dal dispositivo.

Si tratta di una cassa Bluetooth portatile particolarmente apprezzata da bambini e appassionati.

Ti consiglio di acquistarla oggi, così da sfruttare l’imperdibile coupon del 15% offerto da Amazon!

